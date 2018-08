Ekstra Bladets chefredaktør Poul Madsen er blevet sigtet for at have brudt fogedforbud i sagen om den stærkt omdiskuterede bog 'Syv år for PET', hvor tidligere chef for Politiets Efterretningstjeneste, Jakob Scharf, fortæller om tjenesten set indefra.

Også Politikens chefredaktør Christian Jensen og bogens forfatter, Morten Skjoldager, er blevet sigtet, skriver Ekstra Bladet.

»Det er helt uberettiget. Vi tog netop hensyn til, at der kunne være detaljer, der kunne være fortrolige, og der var detaljer, vi ikke viderebragte, Derfor er sigtelsen helt uretmæssig,« siger Poul Madsen til Ekstra Bladet.

De tre er sigtet for at have videregivet fortrolige oplysninger i forbindelse med omtale af bogen hvad enten det sket i uddrag eller i fuldstændig form. Derved brød de et fogedforbud, som var nedlagt mod at gengive oplysninger fra bogen, der kom på gaden i 2016.

Christian Jensen valgte som valgte at udgive bogen som tillæg til Politiken trods fogedforbuddet.

Sagens egentlige hovedperson, Jakob Scharf, blev allerede i marts i år tiltalt for at have brudt sin tavshedspligt ved i 28 tilfælde at have afsløret fortrolige oplysninger i bogen.