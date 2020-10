Ekstra Bladet giver tre medarbejder påtaler, efter at avisen har fået foretaget en ekstern sexisme-undersøgelse.

Det skriver Mediawatch.

- Ud fra sagerne har vi truffet nogle disciplinære foranstaltninger, som har medført, at tre medarbejdere på Ekstra Bladet har fået disciplinære påtaler, siger ansvarshavende chefredaktør Poul Madsen.

Poul Madsen oplyser desuden, at tre tidligere medarbejdere er blevet informeret om, at de ville have fået en disciplinær sanktion, hvis de stadig havde været ansat.

