Ekstra Bladet og TV 2 har i dag indgået forlig i sagen om de meget omtalte TV 2-optagelser af den demente 90-årige Else.

TV 2 havde ellers krævet et såkaldt fogedforbud mod avisen, men med forliget må avisen fortsætte med at vise optagelserne. Det skriver Ekstra Bladet.

Optagelserne viser, hvordan Else - en dement 90-årig kvinde - bliver behandlet på en facon, der har fået flere til at skrige plejesvigt, magtanvendelse og overgreb.

TV2 krævede inden retsmødet i dag, at Ekstra Bladet fjernede samtlige optagelser fra TV2-dokumentaren fra ekstrabladet.dk - og ikke fremover publicerede materiale fra dokumentaren, som TV2 ifølge et fogedforbud afsagt af Vestre Landsret i sidste uge ikke selv må bringe.

TV 2's advokat oplyser til Ekstra Bladet, at klippene af forholdene på plejehjemmet i Kongsgården i Århus på grund af forliget får lov til at blive på Ekstra Bladet. Forliget betyder dog, at avisen kun må vise de klip, den allerede har bragt - det vil sige, at de ikke må bringe nye klip fra dokumentaren.

»TV 2 har trukket sagen. Det var klogt, for det betyder, at man kan blive ved med at se med på Ekstra Bladet. Forliget betyder så også, at TV2 kan sende en regning - det må de meget gerne. Vi anerkende, at vi har brudt ophavsretten, men det gjorde vi i en større sags tjeneste,« siger Ekstra Bladets chefredaktør, Poul Madsen, til sit eget medie.

B.T. har også valgt at vise udvalgte billeder og videoer fra TV 2's dokumentar, der med skjulte optagelser viser de forholdene på plejehjemmet Kongsgården i Århus.

Det skyldes, at billederne har offentlighedens interesse og viser det sande billede af de forhold, som et ældre dement menneske lever under. Familien og den dementes værge ønsker, at forholdene skal afdækkes, og billederne vises, så vi andre kan få det reelle billede af virkeligheden på det pågældende plejehjem.

90-årige Else Vis mere 90-årige Else

Historien om 90-årige Else strækker sig flere måneder tilbage, men er først for alvor kommet til offentlighedens kendskab, efter skjulte optagelser fra Elses private bolig på Kongsgården er blevet lækket.

Oprindeligt skulle optagelserne bruges i en TV 2-dokumentar, men Aarhus Kommune fik bremset udgivelsen med et fogedforbud.

I optagelserne ser man blandt andet 90-årige Else blive holdt i en lift over sin seng i adskillige minutter, selvom hun gentagne gange beder personalet om at komme ned og også flere gange skriger ‘av, av, av’ og ‘det gør ondt’.

Optagelserne afslører desuden, hvordan personalet bevidst unlader at skifte Elses fyldte ble, selvom hun er i behandling for en urinvejsinfektion. Du kan læse mere om sagen her.