Pilen for det danske boligmarked har i lang tid peget opad, og derfor skal kravene til de danske boligkøbere også strammes.

Sådan lyder anbefalingen fra Den Internationale Valutafond (IMF) til den danske regering i en ny vurdering af den danske økonomi, som fonden har offentliggjort.

Det seneste år er boligpriserne i gennemsnit steget med 15 procent, og i rapporten anbefaler IMF, at de danske myndigheder strammer kravene til en lang række af lånereglerne i et forsøg på at sætte en stopper for det aktuelle glohede boligmarked.

»Den høje og stigende gæld i husholdningerne kombineret med boligpriser i hurtig vækst taler for en stramning af de makroprudentielle værktøjer og en koordinering af skattepolitik og politiske tiltag, der øger boligudbuddet,« skriver de blandt andet.

Står det til IMF, skal de danske myndigheder sænke grænsen for, hvor meget man kan låne til en bolig set i forhold til indkomsten. Samtidig skal boligejere med høj gæld tvinges til at tage lån med afdrag, ligesom indkomstkravene skal strammes, hvis man vil have et boliglån, der både er afdragsfrit og variabelt forrentet.

Til sidst mener fonden, at man bør overveje at øge udbetalingskravet, som i øjeblikket ligger på fem procent af boligens værdi, samt sænke rentefradraget.

»IMF overvåger den finansielle stabilitet, og de vil altid læne sig lidt til en konservativ og forsigtig side, som vi også kender det fra Nationalbanken herhjemme, så der er ikke noget underligt i den analyse,« lyder det indledningsvis fra Curt Liliegreen, projektdirektør i Boligøkonomisk Videncenter under Realdania.

Han medgiver, at vi kan være nødt til at sætte ind, hvis den prisstigning, som vi ser nu, fortsætter. Men gør vi det, så vil det få konsekvenser for flere segmenter, understreger han.

»Hvis vi begynder at skrue på de knapper, så vil vi frasortere de unge, førstegangskøberne og lavindkomstgrupperne. De grupper vil blive ramt af det her, og der vil være et 'indkørsel forbudt'-skilt ved kommunegrænsen til København og Aarhus,« siger han.

Hidtil har den danske regering dog afvist at gribe ind, og skulle den overveje at gøre det, vil man ifølge Curt Liliegreen formentlig skrue på kravet til udbetaling. I dag skal man som boligkøber kunne betale de fem procent af boligens værdi selv.

»Det vil være det mest simple at skrue på, for dem, der allerede er på boligmarkedet, og som måske er oppe i alderen, vil det nok ikke være det store problem at skulle lægge ti procent i stedet for bare fem procent af boligens værdi ved et køb. De vil have optjent noget friværdi de seneste år, som vil kunne bruges,« siger han og tilføjer:

»Men det vil ikke hjælpe de unge ind på boligmarkedet. Så hvis man gør det for at hjælpe dem, så skyder man sig selv i foden.«