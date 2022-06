Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

I fredags opstod en eksplosion på en boreplatform i Nordsøen.

Her kom tre mennesker til skade, mens de arbejdede på at genopbygge Tyra Øst-platformen.

Ud af de tre tilskadekomne blev to personer fløjet til sygehuset i Aalborg med helikopter. Det skriver mediet TV Syd.

Boreplatformen ligger ved gasfeltet Tyra og befinder sig cirka 225 kilometer ude i Nordsøen.

I september 2019 blev Tyra-feltet midlertidig lukket, da de to boreplatforme skulle genopbygges.

Det er i forbindelse med det arbejde, at de tre personer kom til skade, da eksplosionen ødelagde det stillads, de stod og arbejdede på.

»Alle tre mænd fik øjeblikkelig hjælp, og to af dem blev transporteret med helikopter til hospitalet i Aalborg til undersøgelse og pleje,« oplyser virksomheden TotalEnergies, der er Tyra-feltets operatør, i et skriftligt svar til TV Syd.

Efter ulykken blev alt arbejde på stedet straks stoppet.

Hvad er Tyra-feltet? Tyra-feltets anlæg i Nordsøen er midlertidigt lukket frem til juni 2023 for at blive genopbygget.

Nedlukningen skyldes, at Tyra-feltets anlæg er sunket 5 meter siden 1987.

Tyra-feltets anlæg er den vigtigste forsyningskilde til danske og svenske gasbrugere. Kilde: Energinet.dk og TotalEnergies

Desuden oplyser TotalEnergies til TV Syd, at en undersøgelse er blevet påbegyndt for at fastslå årsagen til eksplosionen.

Ifølge TotalEnergies er ingen af de involverede medarbejdere kommet alvorligt til skade, og begge mænd er vendt hjem fra hospitalet i løbet af weekenden.

Med undtagelse af selve ulykkesstedet, har man natten lørdag genoptaget det normale anlægs- og installationsarbejde på Tyra Øst.