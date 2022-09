Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Antallet af operationer på private hospitaler er eksploderet.

Det viser helt nye tal fra Sundhedsministeriet.

Sidste år blev der foretaget 111.161 operationer på private hospitaler, hvilket er det klart højeste nogensinde.

Tallet vækker stor bekymring hos regeringens støtteparti SF.

»Jeg er virkeligt bekymret for de offentlige sygehuse. Vi har kun et vist antal sygeplejersker og kirurger, og når de rykker til de private hospitaler, så mangler de i den akutte indsats på de offentlige sygehuse, som jo står tilbage med de mest syge patienter og de mest komplicerede patienter,« siger Kirsten Normann Andersen, der er SFs sundhedsordfører.

Ifølge sundhedsminister Magnus Heunicke (S), så er det dog lige efter planen, at operationerne på private hospitaler sidste år satte rekord.

»Vi har aftalt med vores regioner, at de skal gøre brug af alt den private kapacitet, de overhovedet kan. Vi er stadig i en situation, hvor der er ventelister, der skal barberes ned. Så det er bevidst, vi gør det,« siger han.

Hvad siger du til SFs bekymring for, hvem der skal tage sig af de akutte patienter på offentlige sygehuse, hvis flere sygeplejersker og kirurger rykker til private hospitaler?

Her er sundhedsminister Magnus Heunicke (S). Foto: Emil Helms Vis mere Her er sundhedsminister Magnus Heunicke (S). Foto: Emil Helms

»Det er helt klart, at den bekymring findes også på mange afdelinger på vores sygehuse. Det er jo ikke alle operationer, der kan ryge til det private. Du nævner de akutte, men det er også de meget komplicerede, der også varetages af det offentlige sygehusvæsen,« siger han.

Selv om der er sket en særlig stor stigning i brugen af privathospitaler under coronaen, er antallet af operationer på private sygehuse dog steget og steget i en årrække, viser opgørelsen fra Sundhedsministeriet.

Magnus Heunicke, er du bekymret for, at for mange sygeplejersker og læger skifter til de private sygehuse?

»Jeg anerkender fuldt ud, at det kan være en problemstilling, og det er en ren problemstilling både i somatikken (det almindelige hospitalsvæsen, red.) og psykiatrien,« siger ministeren.

Men du er sundhedsminister. Hvad vil du gøre?

»Ja, det er rigtigt, og der er en lang række ting, der skal til for at forbedre arbejdsvilkårene. Jeg mener bare ikke, at det har så meget at gøre med, at vi har en akut situation nu med patienter, der skal have en operation, og det er min hovedopgave,« siger han.

Kirsten Normann Andersen savner handling fra ministeren.

»Jeg forstår sagtens det personale, der flytter sig efter mere overkommelige vagter og opgaver, men jeg er virkelig bekymret for belastningen på de offentlige sygehuse. Derfor har jeg flere gange efterlyst en politisk prioritering, så vi sikrer, at der stadig er kapacitet til de mest syge,« siger SFs sundhedsordfører.

Sundhedsministeren vil dog ikke garantere, at regeringen gør noget, for at nedbringe antallet af operationer på private sygehuse, hvis regeringen bliver genvalgt:

»Der er en hovedopgave nu, og det er at få ventelisterne ned. Det er alle enige om. Bare tal med patientorganisationer og patienter,« siger han.

Men jeg vil bare have et ja eller nej for, om du vil garantere et fald i brugen af privathospitaler?

»Nej, lad os sige valget kommer i morgen, og jeg fortsætter i overmorgen, så er det præcis samme tal,« siger han og tilføjer:

»Men når vi lykkes med at få barberet ventelisten ned i den særlige situation, vi er i, så bortfalder jo den nuværende situation, hvor regioner kan gøre brug af al den private kapacitet, de overhovedet kan.«

Se hele konfrontationen med sundhedsminister Magnus Heunicke i toppen af artiklen.