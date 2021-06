Efter Christian Eriksens kollaps lørdag i Parken er det strømmet ind med tilmeldinger til TrygFondens korps af Hjerteløbere.

Nu sender projektchef i TrygFonden, Grethe Thomas, en tak til det danske landshold.

Det gør hun til B.T.

Denne weekend er der kommet 702 nye tilmeldinger til hjerteløberkorps – og de 641 af dem kom efter hændelsen lørdag aften ved EM-kampen mod Finland.

Til sammenligning var der 90 nye hjerteløbere totalt set weekenden forinden.

»Episoden med Christian Eriksen har gjort det tydeligt, at hvert sekund tæller, når en person får et hjertestop. Det er vigtigt, at man som almen dansker ved, hvordan man skal agere, hvis en får et hjertestop, og det ikke lige sker i Parken, så man kan redde liv,« fortæller Grethe Thomas.

Og det er netop landsholdets måde at håndtere situationen, som hun nu siger tak for.

»Tak til landsholdet for deres eksemplariske ageren. Millioner af danskere ved nu, hvordan man skal agere i sådan en situation, og de ved også, hvor vigtigt det er at komme hurtigt i gang, og det vil jeg meget gerne takke landsholdet for,« siger Grethe Thomas.

Hun tilføjer desuden, at stigningen af tilmeldinger, som de har oplevet siden weekenden, er den største, de har set ud over Hjertestarter-dagen 16. oktober.

Der er blevet aktiveret 100.062 hjerteløbere siden 1. september 2017 i 6.506 alarmer (mistænkte hjertestop) på landsplan.