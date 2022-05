Vi er stadig ikke klar.

Hvis en ny pandemi vælter ind over verden i samme kaliber som covid-19, så er vi stadig ikke klar.

Det vurderer et ekspertpanel ifølge nyhedsbureauet AFP.

For et år siden fremlagde et uafhængigt ekspertpanel en dyster rapport til WHOs årlige generalforsamling, hvori de pointerede, at dårlig koordinering og dårlige beslutninger havde gjort det muligt for Covid-pandemien at svulme op til et så katastrofalt omfang.

På det tidspunkt udarbejdede panelet en lang liste over nødvendige foranstaltninger for at overvinde Covid og sikre, at verden er bedre forberedt at møde fremtidige trusler.

Men i en ny vurderingsrapport fra i år advarer panelet om, at verdens planer stadig er 'et stort rod', og verdens passivitet har lagt 'grundlaget for endnu en pandemi'.

»Vi har stort set de samme værktøjer og det samme system, som eksisterede i december 2019 til at reagere på en pandemisk trussel. De værktøjer var ikke gode nok,« siger den tidligere newzealandske premierminister Helen Clark og fortsætter:

»I sit nuværende tempo er et effektivt system stadig flere år væk, når en ny trussel for en pandemi kan opstå til enhver tid. Hvis der var en ny pandemisk trussel i år, næste år eller året efter, vil vi stort set være på samme sted, som vi var i december 2019.«

Alt er dog ikke dystert i rapporten. Clark hylder, at det transformative arbejde, der kræves på globalt plan for at forhindre den næste pandemi, er begyndt.

Hun påpeger, hvordan nye mekanismer oprettet efter corona dukkede op, har gjort det muligt at levere omkring 1,5 milliarder vaccinedoser til fattigere lande, og roser den igangværende indsats for at diversificere produktionen af ​​vacciner og antivirale midler.