Sikkerhed for lyntest svinger mellem 55-85 procent i studier fra syv lande, som ekspertgruppe har gennemgået.

Lyntest er og bliver ikke lige så træfsikre som pcr-test, men hvor stor forskellen er, afhænger helt og holdent af, hvem man tester.

Sådan lyder vurderingen fra en ekspertgruppe under Statens Serum Institut (SSI), der har set på en række studier, som har vurderet lyntest.

I november offentliggjorde ekspertgruppen et notat, hvor man havde analyseret to studier med en række lyntest - herunder et fransk studie.

Det franske studie nåede frem til en træfsikkerhed på 50-60 procent, mens sikkerheden er omkring 98 procent for de pcr-test, der bruges i det offentlige.

Notatet fra SSI mødte kritik fra flere udbydere og producenter af lyntest og nogle eksperter.

Efterfølgende har ekspertgruppen gennemgået studier fra syv lande - herunder det franske - for en af de lyntest, der bliver brugt i Danmark.

Det er lyntesten fra det amerikanske selskab Abbott, som Falck bruger i sine testcentre.

Træfsikkerheden er lavest i det franske studie med 55 procent og op til 85,5 procent i et schweizisk.

Forskellen hænger i høj grad sammen med, om det er personer med eller uden symptomer, der er testet.

Det fortæller Claus Nielsen, der er afdelingschef i afdelingen Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik hos Statens Serum Institut og med i ekspertgruppen.

- Man får et forskelligt svar afhængig af, hvem man tester. Antigentest er væsentligt mindre følsomme pcr-test. Det er indiskutabelt.

- Man kan så diskutere, hvor tallet ligger, men mit bedste bud vil være, at antigentest rammer plet i 70-80 procent af tilfældene, siger Claus Nielsen.

- Det handler ikke om, at vi skal slå hinanden i hovedet med forskellige procenter, men vi har prøvet at vise, hvorfor studier kan vise forskellige procenter, siger han.

Claus Nielsen fortæller, at Statens Serum Institut arbejder på at lave et studie, hvor man giver en pcr-test til de personer, der står i en kø til en lyntest, så man mere præcist vil kunne sammenligne forskellen i træfsikkerheden.

Han understreger, at man ikke kan tage gennemgangen af lyntesten fra Abbott og lave en parallel til de øvrige lyntest, som bliver brugt i Danmark.

- Det er ikke en facitliste for alle antigentest, der er på markedet, men som udgangspunkt må det være sådan, at antigentest er mindre følsomme end pcr-test, siger Claus Nielsen.

Det nye notat får ikke ekspertgruppen til at ændre sit syn på, at lyntest skal ses som et supplement til pcr-test, hvis der er et stort behov for test.

Claus Nielsen siger samtidig, at lyntest på sigt kan blive brugt nogle steder, hvor man ikke kan vente på resultatet af en test.

- De kan være superrelevante i forskellige nicher - det kan være inden en fodboldkamp eller en koncert, på slagterier eller personale på plejehjem, hvor man har brug for et lynhurtigt svar, siger han.

