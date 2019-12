Du har set frem til det i et år. Nu sker det. Endelig. Julemaden.

Men glæden er kortvarig, og efter en time er et års forventning forvandlet til frustration.

Den sprøde and, flæskestegen, de hvide og brunede kartofler, rødkålen og den fede sovs er blevet til oppustethed. Til ubehag.

Kan du se billedet for dig?

I en undersøgelse, som Søndagsavisen lavede i julen 2016, svarede knap hver anden dansker, at de spiser så meget juleaften, at de rent faktisk bliver dårlige af det.

Ifølge ernæringsekspert på Københavns Professionshøjskole Preben Vestergaard Hansen er billedet her tre år senere ganske uændret.

»Vi har nogle biologiske mekanismer, der fortæller os, at vi er mætte, men dem undertrykker vi, når vi sidder rundt om julebordet. Vi hygger os, vi er samlet alle sammen, og for traditionens skyld skovler vi ind uden stopklods.«

På Akuttelefonen 1813 i Region Hovedstaden er der ikke et samlet overblik over, hvor mange der ringer ind med galoperende kødsved og trykkende mavesmerter som følge af et overflod af and og flæsk.

Plejer du også at spise for meget juleaften?

»Der er flere, der ringer ind 2. juledag, fordi maden hober sig op i maven og tarmsystemet,« siger Asmus Thun Bisgaard, der er overlæge på 1813.

Det' jul - spis som du vil

Som B.T. har sat fokus på over de seneste par dage, er flere danskere begyndt at nedprioritere den klassiske julemad.

I stedet kigger de - som familien Christensen, der er gået 100% vegansk - mod mere grønne alternativer, hvor plantebaserede retter og salater er i fokus.

Både Preben Vestergaard Hansen og Asmus Thun Bisgaard er fortalere for mere grønt på tallerkenen, men begge to mener de, at folk skal lade deres lyst styre, når de sammensætter menuen til jul.

Vegetariske tiltag som denne friske grønkålssalat er blevet mere populære på julebordet i de danske hjem inden for de seneste år. Foto: Katrine Emilie Andersen Vis mere Vegetariske tiltag som denne friske grønkålssalat er blevet mere populære på julebordet i de danske hjem inden for de seneste år. Foto: Katrine Emilie Andersen

»Det traditionsrige julemåltid er helt i orden, og til jul skal du nyde den mad, du har tradition for at spise,« lyder det fra ernæringseksperten.

Han understreger dog vigtigheden i, at vi resten af året tænker over, hvor meget kød vi konsumerer.

'Det perfekte julemåltid'

Ud fra et sundhedsaspekt er der ifølge Asmus Thun Bisgaard ikke noget farligt ved at gå ombord i den fede julemad.

»Man skal bare tænke sig om,« lyder det korte råd fra overlægen.

Hvis du får forstoppelse... Er du så uheldig, at maven ikke kan følge med, skal du ifølge overlæge Asmus Thun Bisgaard gøre følgende for at komme forstoppelsen til livs: Spring et måltid over, eller tag et let måltid næste gang.

Spis nogle grove rodfrugter som rødbeder, gulerødder, selleri, pastinak eller kål.

Drik maser af vand for at sætte gang i fordøjelsen.

Gå en tur eller dyrk noget motion.

Har forstoppelsen sat sig, kan du købe håndkøbsmedicin, men det anbefales, at man rådfører med egen læge eller med den lokale akuttelefon, inden man går i gang med medicinen.

Så vil du helst undgå en juleaften med ondt i maven, imens du hænger i kø til en af landets akuttelefoner, kan du - ved at tillægge dine spisevaner lidt sund fornuft - skabe det perfekte julemåltid.

Ifølge eksperterne vil der sågar - ved at følge de fire råd herunder - være god mulighed for at 'overleve' hele vejen til konfekt og gaveåbning. Glædelig jul.