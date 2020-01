Er du en af dem, der har ledt efter den perfekte slankekur nærmest hele dit liv?

Nu behøver du måske ikke lede mere. Verdens bedste slankekur er fundet.

Magasinet U.S. News & World Report har for nyligt samlet et panel på 25 eksperter inden for blandt andet diæt, ernæring, fedme, mad, psykologi, diabetes og hjertesygdomme - de har i fællesskab fundet den perfekte kur. Det skriver MarketWatch .

Middelhavsdiæten, hedder vinderen.

»Folk i lande, der grænser op til Middelhavet, lever længere og lider mindre af kræft og hjertekarsygdomme end de fleste,« fortæller en talsperson fra U.S. News & World Report.

Der er altså tale om en slankekur, hvor man spiser, som de spiser nær Middelhavet. Det betyder, at der skal spises olivenolie, frugt, grøntsager, fuldkorn og magert kød. Desuden skal man holde sig aktiv, og holde sig fra store mængder rødt kød og sukker.

Middelhavsdiæten vandt også, fordi den er med til at holde hjernen sund og beskytter dig mod kræft.

Men når der er en vinder, så er der selvfølgelig også en taber. Sidstepladsen går til Dukan kuren.

En slankekur, hvor fokus er at indtage proteiner og ikke at tælle kalorier. Proteiner gør dig hurtigere mæt, har få kalorier og tager længere tid for kroppen at fordøje. Det betyder, at din krop efter kort tid tvinges til at forbrænde fedt.

Men eksperterne var ikke imponere.

For selvom den er utrolig effektiv, når det kommer til et hurtigt vægttab, så er der alt, alt for mange regler. Samtidig er der en risiko for, at man på nogle punkter er underernæret.