Champagnen er drukket, og festen er slukket.

Men selvom nytårsaften er ovre, og kalenderen er gået fra 2021 til 2022, er der fortsat en coronapandemi i gang, hvor omikronvarianten har fået smittetallene til at eksplodere i Danmark.

De fleste ved efterhånden, at forsamlinger af den ene eller anden art er noget, der påvirker smitten, og nytårsaften vil da også komme til at sætte sine spor på smittetallene. Sådan lyder det fra Eskild Petersen, adjungeret professor på Klinisk Institut ved Aarhus Universitet.

»Der kommer til at ske en stigning, som forhåbentlig topper 3. eller 4. januar, og så falder den igen. Så kommer skoleåbningen, og så sker der noget igen,« siger han.

Før jul estimerede SSI's ekspertgruppe, at det daglige smittetal risikerede at spænde fra 9.000 til 45.000 den 24. december.

Indtil nu har 29. december været topscoreren med 23.228 smittede.

Eskild Petersen vil ikke spekulere i, om tallene efter nytårsfesten kan nå op i de højder, som SSI frygtede for julen.

På to punkter er der dog grund til optimisme, ifølge professoren.

»Den gode nyhed er, at dødsfald og indlæggelser holder sig på et meget lavt niveau. Det er vaccinernes skyld. Det kan godt være, at der kommer en top i antallet af tilfælde, det vil jeg helt klart forvente, men det gode er, at det slet ikke får samme indflydelse på dødsfald og indlæggelser, som vi så sidste januar.«

Nils Strandberg Pedersen, som er tidligere direktør for Statens Seruminstitut, tror også på, at smittetallene vil stige.

»Vi vil nok se en vis stigning, det kan næsten ikke undgås, hvis der har været meget aktivitet,« forklarer han.

Han tror dog også på, at vi kan være på vej mod at nærme os toppunktet på epidemien.

»Men det har vi også troet tidligere,« understreger han.

Nils Strandberg Pedersen fremhæver tallene fra 31. december og siger, at der var positive takter, da mange blev testet, og positivprocenten var relativt lav.

»Der var nok mange, der blev testet, fordi de skulle være sammen med andre, og fordi de skulle til fest, og det er positivt og kan være med til at lægge en dæmper på.«

Nils Strandberg Pedersen forventer ikke, at vi kommer op på de 45.000 smittede fra SSI's skrækscenarie, men pointerer, at det er svært at spå om.

»Hvis man ikke laver flere tiltag, og det gør man nok ikke, så vil man se den her epidemi fortsætte, men så begynder det også at klinge af, for så har vi fået smittet rigtig mange. Og så begynder tallene at falde.«