I medierne kan man både se og høre, hvordan unge kvinder føler sig mere utrygge efter drabet på 22-årige Mia Skadhauge Stevn.

Og i kommentarfelter under artikler på Facebook kommer folk med 'råd' til kvinder om, hvordan de skal ændre deres adfærd for at undgå at blive det næste offer.

Men det er de mænd, der begår forbrydelsen, der skal ændre deres adfærd. Derfor mener flere eksperter, at vi skal rykke fokus væk fra, hvad kvinder selv kan gøre for at føle sig mindre utrygge. I stedet skal vi fokusere på forebyggelse af mænds voldelige adfærd.

En af dem, der mener det, er mandeforsker fra Roskilde Universitet Kenneth Reinicke.

»Jeg tror, at man kan forebygge en del ved hele tiden at udfordre de voldtægtsforsvarende attituder, der findes derude,« siger Kenneth Reinice og peger på den offentlige debat, hvor der stadig hersker 'victimblaming'.

Når man giver ofrene skylden, legitimerer man dermed også mændenes adfærd, siger Kenneth Reinicke.

Og det kan puste til flammen hos de mænd, der kan finde på at skade kvinder, hvis de igen og igen hører retorikken: 'Hun kunne også bare lade være med at drikke sig så fuld og være letpåklædt.'

»Der kan være nogle mænd, der tænker: 'Du kommer her og pirrer mig – derfor føler jeg mig berettiget til at tage, hvad jeg vil have',« siger Kenneth Reinicke og fortsætter:

»De her tanker har måske også kunnet udvikle sig, fordi man ikke har været i stand til at tage tilstrækkelig stilling til, hvornår noget er acceptabelt.«

Ifølge mandeforskeren må man ikke undervurdere betydningen af opdragelse og undervisning om vigtigheden af samtykke.

Derudover mener Kenneth Reinicke, at det er vigtigt, at mænd bliver bedre til at tage deres mentale helbred alvorligt. Mænd er nemlig generelt dårlige til at tale højt om ensomhed, sorg og depressive tanker.

»Lige præcis sådan noget med psyken kan også være en maskulinitetstrussel. Vi ved, at kvinder har meget lettere ved at række ud efter hjælp,« siger han.

Der er nemlig en selvforståelse blandt mange mænd, om at man selv klarer sine problemer. Det kan man bare ikke altid. Og når psykiske problemer ikke bliver håndteret, kan de ophobe sig og udvikle sig til en uhensigtsmæssig, vred og voldelig adfærd.

I Manderådet har de en masse erfaring med mænd, der går alene med psykiske problemer, fortæller Daniel Pinderup, der er medlem af Styrelsen i Manderådet.

»Vi har en støttelinje, der hedder Kammerathjælpen, hvor vi hører nogle af de problemer, som drenge og mænd går med – og hvor jeg tænker: 'Hold da op.' I nogle tilfælde har det været noget, hvor det rammer mig, at de har gået med det alene så længe.«

Svend Aage Madsen, der er forperson for Forum for Mænds Sundhed og tidligere chefpsykolog på Rigshospitalet, opdeler den type mænd, der dræber og begår vold mod kvinder, i to kategorier:

Dem, der nyder at gøre skade på andre, og dem, der kan gøre skade på et andet menneske uden at tænke på, hvordan modparten har det.

Mænd i den første kategori er svære at ændre på, men er man i den anden kategori, så er det ofte opvækst og miljø, der gør udslaget.

»De kan lære at komme af med det, men man skal gøre en indsats for at hjælpe og forstå dem,« siger han.

Han peger på, at mere forskning på området kan styrke os som samfund til at håndtere den her type mænd.

»Det vil være brugbart at undersøge de her menneskers barndom og opvækst. På den måde kan man finde ud af, hvor det gik galt, og hvordan kan man reparere det igen. Desuden vil det forhåbentlig kunne give nogle værktøjer til at forstå, hvordan deres evne til at tilsidesætte andre fungerer, og hvordan man kan forebygge, at de ender i den slags situationer,« siger han og fortsætter:

»De skal lære, hvordan de stopper, når de ender i en situation, hvor udfaldet kan være vold og i værste tilfælde drab.«

I 2018 og cirka et år frem var han en del af Justitsministeriets 'Ekspertpanelet vedrørende voldtægt', der blev samlet af daværende justitsminister Søren Pape Poulsen fra De Konservative.

Panelet havde blandt andet til formål at undersøge, hvordan voldtægt kan forebygges – og uanset om det er voldtægter eller drab, så synes han alligevel, at det er bemærkelsesværdigt, at man på trods af en lang række forslag til forebyggelse ikke har sat nogen konkrete tiltag i søen for at forebygge, at mænd voldtager kvinder.

»Det er jo aldrig hendes adfærd, der er noget galt med. Det har vi aldrig fået taget hånd om.«

I en mail til B.T. skriver ligestillingsminister Trine Bramsen (S):

»Vi kan ikke lukke øjnene for, at der her i Danmark er kvinder, der bliver dræbt, alene fordi de er kvinder. Det er et kæmpe problem, som vi bliver nødt til at tale om. Vi skal indse, at det handler om køn, og at det ikke er kvinderne og pigerne, der skal ændre adfærd.«