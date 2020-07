Danskerne skal vænne sig til at trække vejret gennem et mundbind, hvis der kommer en anden bølge af Covid-19. Det vurderer flere eksperter, som B.T. har talt med.

I lande som Tyskland, England og USA bliver befolkningerne allerede i dag opfordret til at bære mundbind, når de færdes i offentlige steder som butikker og transportmidler, men den anbefaling gælder endnu ikke danskerne.

»De danske sundhedsmyndigheder har en relativ unik holdning til mundbind i sammenligning med andre lande. Omkring 90 procent af verdens befolkning lever med en anbefaling om at bruge mundbind,« siger Michael Bang Petersen, der er professor ved institut for Statskundskab på Aarhus Universitet.

Mens danskerne går rundt uden mundbind, kan anden bølge af covid-19 kan allerede være på vej. Flere europæiske lande melder om stigninger i antallet af smittede, og i weekenden blev der konstateret 109 nye smittetilfælde i Danmark, mens antallet af indlæggelser steg med syv til 23.

Selvom der er tale om en lille stigning, er det alligevel noget der vækker bekymring i Lungeforeningen, hvis medlemmer er i risikogruppen for at blive alvorligt syge af Covid-19.

»Det er bekymringsværdigt. Selvom tallene er små endnu, går det i den forkerte retning. Jeg håber, at Seruminstituttet kan komme med nogle oplysninger om, hvordan smitten har spredt sig. Hvis det viser sig, at smitten spredes i det offentlige rum, så tror jeg, at tiden er inde til at anbefale ansigtsmasker,« siger Torben Mogensen, der er formand for Lungeforeningen.

I begyndelsen af juli opdaterede Sundhedsstyrelsen anbefalingerne omkring mundbind. I den lyder vurderingen fortsat, at man generelt godt kan bevæge sig i det offentlige rum uden at bruge mundbind.

Men hvis stigningen i antallet af smittede fortsætter, vil det være nødvendigt at indføre nye tiltag, og her vil det ikke være nok at opfordre folk til at holde afstand, vurderer Michael Bang Petersen.

Danmarks Statsminister Mette Frederiksen iført mundbind under et EU-møde i Bruxelles 19. juli 2020. I midten af marts anbefalede ti lande mundbind som en effektiv måde at begrænse spredning af coronavirus. Siden er det blevet anbefalingen i 130 lande, dog endnu ikke i Danmark. Foto: POOL Vis mere Danmarks Statsminister Mette Frederiksen iført mundbind under et EU-møde i Bruxelles 19. juli 2020. I midten af marts anbefalede ti lande mundbind som en effektiv måde at begrænse spredning af coronavirus. Siden er det blevet anbefalingen i 130 lande, dog endnu ikke i Danmark. Foto: POOL

»Man kan opfordre til at blive endnu bedre til at holde fast i sundhedsrådene. Det har Magnus Huenicke (Sundhedsministeren red.) allerede gjort, og min vurdering er, at der ikke er specielt meget at hente der. Så kan vi begynde at lukke ting ned eller se på andre nye tiltag, og det der ligger først i værktøjskassen er brugen af mundbind,« siger han.

Christian Wejse, der forsker i globale epidemier ved Institut for Folkesundhed, vurderer, at det stadig er for tidligt at anbefale mundbind. I stedet mener han, at fokus bør være på smittesporing af de 109 nye smittede og personer i deres omgangskreds.

»Jeg kan godt se for mig, at det kan blive nødvendigt at anbefale mundbind, men jeg synes ikke, vi er der endnu. Det er de smitsomme personer, der skal bruge mundbind for ikke at smitte andre, så når der er få smittede, er der lille gevinst ved at lade 6 millioner danskere bruge mundbind,« siger han.

Ved Hvidovre Hospital er et studie med omkring 6.000 forsøgspersoner netop i færd med at afdække effekten af mundbind. Forskerne bag ventes at offentliggøre data i løbet af august.