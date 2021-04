Flere eksperter forstår ikke, hvorfor samfundet ikke genåbner yderligere. Smittetrykket og antallet af indlagte er nemlig markant lavere, end regeringens ekspertgruppe forventede, og de sårbare danskere er efterhånden blevet vaccineret.

»Jeg mener godt, at vi kan sende alle skolebørnene tilbage i skole. Derudover kan vi fjerne udendørsrestriktionerne, da smitterisikoen er måske 15-20 gange lavere udenfor. Det vil sige forsamlingsforbud – undtagen meget store forsamlinger – og for eksempel tillade udendørs servering. Jeg kan ikke se noget problem i det,« siger Kasper Planeta Kepp, professor i biokemi på Danmarks Tekniske Universitet.

Kjeld Møller Pedersen, professor i sundhedsøkonomi på SDU, er enig.

»Ud fra de tal, som vi ser nu, så er der ikke noget i vejen for at genåbne betydeligt mere. Vi må igen konstatere, at de modeller, som der træffes politiske beslutninger efter, slet ikke er retvisende,« siger han.

Problemet med beregningerne og modellerne er, at de er dårlige til at tage højde for, at borgerne indretter sig efter forholdene og formår at tænke selv Jakob Kjellberg, professor i sundhedsøkonomi

De beregninger, som Kjeld Møller Pedersen henviser til, er – denne gang – beregninger

I februar regnede regeringens ekspertgruppe, som består af eksperter fra flere universiteter og myndigheder, ud, at der ville være cirka 870 indlagte med covid-19 netop nu i april.

Her en uge inde i april viser det sig, at virkeligheden er en ganske anden. Torsdag formiddag er der 237 indlagte.

Regeringen ville i februar trodse det forventede indlæggelsestal på 870 og åbne forsigtigt op. Nu hvor det rigtige tal har vist sig at være mere end tre gange lavere end ekspertgruppens beregninger, vil Venstre gerne åbne betydeligt mere op. Men sundhedsminister Magnus Heunicke afviser, trods lave tal.

Kasper Planeta Kepp, der er professor i biokemi ved DTU, kritiserer Statens Serum Institut for at være for pessimistisk i beregningerne for, hvordan de små skolebørns tilbagevenden ville påvirke smittetrykket. Vis mere Kasper Planeta Kepp, der er professor i biokemi ved DTU, kritiserer Statens Serum Institut for at være for pessimistisk i beregningerne for, hvordan de små skolebørns tilbagevenden ville påvirke smittetrykket.

Det er denne afvisning, som flere eksperter ikke forstår.

Samfundet holdes lukket på baggrund af modeller, som ikke hænger sammen med virkeligheden, forklarer Jakob Kjellberg, professor i sundhedsøkonomi ved Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

»Problemet med beregningerne og modellerne er, at de er dårlige til at tage højde for, at borgerne indretter sig efter forholdene og formår at tænke selv,« siger han.

Hvordan det?

Fordi de ældre nu i høj grad er vaccineret, så kan vi også tåle mere smitte i samfundet Kasper Planeta Kepp, professor i biokemi

»Forestil dig, at ekspertgruppen også lavede modeller for borgernes opførsel i biltrafikken.«

Ja?

»Nu lægger eksperterne så pludselig snevejr ind i deres model.«

Hvad sker der så?

Det er dyrt at holde samfundet lukket. Det koster både på økonomien og danskernes trivsel. Foto: Henning Bagger Vis mere Det er dyrt at holde samfundet lukket. Det koster både på økonomien og danskernes trivsel. Foto: Henning Bagger

»Jamen, i modellen så ville borgerne køre galt. Vejen ville blive isglat, og bilerne ville støde sammen. Folk ville komme til skade og dø i ulykker. Modellen ville vise, at snevejr er meget farligt for trafikken.«

Kan man ikke tage vinterdæk på og måske sætte farten lidt ned?

»Jo! Det er lige præcis det. Borgerne handler på de udfordringer, som de møder. Man tager vinterdæk på. Man kører forsigtigt. Man indretter sig efter de forhold, som man nu møder,« siger Jakob Kjellberg og fortsætter:

»De modeller, som man anvender i forhold til covid-19, de har meget svært ved at forudsige borgernes sunde fornuft, og hvordan danskerne rationelt forholder sig til, at der er smitte i samfundet. Så rammer man skævt og for pessimistisk,« siger Kjellberg.

Kasper Planeta Kepp forklarer, at smitteniveauet i samfundet er ekstremt lavt. Ikke bare efter en covid-19-skala, men efter en målestok, der tager udgangspunkt i, at der slet ikke var en pandemi i Danmark.

»På et normalt år dør cirka 1.000 danskere af influenza. Det sker over tre måneder i influenzasæsonen, hvor cirka ti personer dør i gennemsnit om dagen,« siger Kasper Planeta Kepp.

Mener du, når der er en decideret influenzaepidemi?

»Nej, her taler vi bare om et almindeligt år. Målt på døde med corona ligger vi i øjeblikket fire til fem gange lavere, end vi ser af døde med influenza på en normal dag i de måneder, hvor vi har den normale sæsoninfluenza,« siger han.

Mener du så, at vi skal åbne mere op?

»Ja, jeg mener, at vi er for overforsigtige,« siger Kasper Planeta Kepp.

Sundhedsminister Magnus Heunicke har – trods de gode tal – afvist at fremskynde genåbningsplanen for »ikke at miste kontrollen« med pandemien. Den kontrol mener Kasper Planeta Kepp ikke, at vi mister.

»Vi har jo fået de her fremragende vacciner, og de mest sårbare i samfundet er langt af vejen vaccineret. Det er helt overvejende de ældre, som er sårbare overfor covid-19. Fordi de ældre nu i høj grad er blevet vaccineret, så kan vi også tåle mere smitte i samfundet,« siger han.

Men hvorfor løbe risikoen? Hvorfor ikke blot vente med at genåbne lidt længere? Kjeld Møller Pedersen forklarer, at det ikke er uden omkostninger at holde samfundet lukket.

»Nedlukningen rammer os på økonomien og på trivslen. Det er langtfra gratis at holde samfundet lukket. I lyset af disse beregninger, som gang på gang rammer skævt, så må vi spørge os selv, om det er nødvendigt,« forklarer han.