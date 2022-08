Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Nogen elsker dem, mens andre bare venter på, at de er overstået:

Møderne på arbejdspladsen. Spørger man to eksperter, holder vi alt for mange dårlige af dem herhjemme.

Det fortæller Wenche Strømsnes, der er stifter og leder i netværksorganisationen Bettermeetings, og Ib Ravn, der er lektor i organisatoriske vidensprocesser på Aarhus Universitet, til erhvervsmediet Finans.

Ifølge førstnævnte forelægger der forskning, som viser, at hvert andet af de møder, der bliver afholdt, egentlig kun er nødvendigt at afholde, fordi de foregående møder ikke har været gode nok.

»Problemet er ikke, at vi holder for mange møder. Problemet er, at vi holder for dårlige møder. Det er forfærdeligt, hvis man mødes uden et decideret formål og bare diskuterer og træder hinanden over tæerne,« forklarer Ib Ravn til Finans.

Derfor er det vigtigt at sørge for at holde effektive møder, mener de.

Blandt andet ved at sikre, at der er en mødeleder, at der er en dagsorden, at sørge for, at alle forbereder sig, at overholde tiden og at huske at inddrage alle. Også dem, der ikke bryder sig om at tage ordet i større forsamlinger – hvor andre ikke har problemer med at tale højt og byde ind.

Derudover forklarer Wenche Strømsnes til Finans, at det er vigtigt, at man i slutningen af et møde lige runder af ved at opsummere, hvad man har aftalt, og hvad der skal gøres nu, så alle ved, hvad planen er – og hvad man egentlig er kommet frem til på mødet.