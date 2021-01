»Det er ikke noget, man kan pålægge folk at gøre i deres fritid. Nogle har måske langt til nærmeste testcenter, og hvis man så slet ikke fejler noget, så er det langt at køre. Derfor må det være en service, som arbejdsgivere stiller til rådighed, hvis regeringen mener, det er vigtigt.«

Sådan siger professor i klinisk mikrobiologi på Syddansk Universitet Hans Jørn Kolmos, efter det onsdag kom frem, at alle danskere, der fortsat går på arbejde fysisk, opfordres af regeringen til at lade sig teste for corona, også selv om de ikke har symptomer.

Samme budskab har Jørgen Eskild Petersen, adjungeret professor på Klinisk Institut ved Aarhus Universitet:

»På større arbejdspladser, hvor man forsøger at holde gang i hjulene, vil det være en god idé, i stedet for at folk skal bruge deres fritid på at gå ned til et testcenter. Testen er god nok til det, og du har et hurtigt svar,« siger han.

Hos Dansk Industri bakker man op om flere ugentlige test, men det behøver ikke nødvendigvis at foregå i arbejdstiden, siger vicedirektør Henriette Søltoft.

»Virksomhederne er ikke forpligtede til, at testen finder sted i arbejdstiden. Det ændrer dog ikke ved, at mange virksomheder har været nødt til selv at iværksætte test af deres medarbejdere eller har understøttet, at medarbejderne er blevet testet, når der var tider at få,« siger hun og tilføjer:

»Fra DI's side ønsker vi, at der skal langt mere fart på test, og derfor er det også helt naturligt, at man følger eksemplet fra børnehaverne og ruller testcentre ud på arbejdspladser,« siger hun.

Hos FOA, hvis medlemmer primært arbejder som social- og sundhedshjælpere, og hvor 80 procent møder fysisk ind hver dag, mener man uden tvivl, at arbejdsgivere skal stille testkapacitet til rådighed:

»Alt andet ville da være dumt. Det er til fordel for alle og nødvendigt, hvis vi skal kunne udføre arbejdet i længden under en pandemi,« siger forbundsformand Mona Striib.

Spørger man 3F, hvor ni ud af ti medlemmer lige nu møder fysisk ind på arbejde, er det op til den enkelte arbejdsplads, hvordan det bør foregå:

»Det må man aftale mellem ledelsen og tillidsrepræsentanterne. Så længe det er frivilligt, har medarbejderne ikke krav på at kunne gøre det i arbejdstiden. Det er jo i høj grad i arbejdspladsens interesse også, at medarbejdere – som møder fysisk ind – har styr på deres smittestatus og løbende bliver tjekket,« siger formanden for den offentlige gruppe i 3F, Lydia Callesen.

Uanset hvordan den enkelte arbejdsplads vælger, at test af deres medarbejdere skal foregå, så er det vigtigt, at man husker at gå i isolation, hvis man testes positiv, siger professor Hans Jørn Kolmos.

»Vi er gode til at teste i Danmark, men vi er knap så gode til at få fulgt op på testresultaterne. Der må ikke være tvivl blandt borgerne, at hvis man er positiv, så skal man gå i isolation. Og gør de ikke det, så er vi lige vidt. Det er vigtigere end nogensinde før,« siger han.