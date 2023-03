Lyt til artiklen

Centralbankerne i Europa og USA er nervøse for at miste kontrollen over inflationen.

Og det kan sende danske renter i vejret. Blandt andet kan det ende med flexlånsrenter til over 4,2 procent til sommer, vurderer eksperter over for Finans.

En af dem, som italesætter bekymringen, er Jan Størup Nielsen, der chefanalytiker i Nordea.

»Alle havde regnet med, at de højere renter ville knække arbejdsmarkederne og bringe inflationen ned. Men centralbankerne har undervurderet, hvor meget fart, der var på økonomierne, og det har gjort dem markant mere bekymrede,« siger Jan Størup Nielsen, chefanalytiker i Nordea.

»De ser ud til at ville hæve renterne, til økonomierne knækker,« fortsætter han.

Den østrigske centralbankchef har indikeret, at Den Europæiske Centralbank måske er nødsaget til at sætte sin rente op til 4,5 procent for at komme kerneinflationen til livs.

Den belgiske centralbankchef sagde i en anden tale, at renter på 4 procent nu var realistiske.

Begge centralbanker har rentemøder i midten af måneden.

Jyske Banks seneste prognose, der udkom onsdag, viser en rentetop på 3,75 procent i ECB og på omtrent 5,5 procent for Den Amerikanske Centralbank.

Ifølge Finans, så giver det en top i Nationalbankens renter på mellem 3,35 procent og 3,6 procent, mener Sune Malthe-Thagaard, chefanalytiker i Totalkredit.

Og gældende for den almindelige danske boligejer betyder det en top på flexlånsrenterne på mellem 4,1 procent og 4,25 procent hen over sommeren, mener han.