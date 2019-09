Ser du en død solsort i baghaven, så tøv en kende, før du begraver den eller smider den i skraldespanden.

Den kan nemlig være smittet med den afrikanske fulglevirus Usutu, der også kan gøre mennesker syge.

Så pak den ind, put den i fryseren og send den til Statens Serums Institut i København.

Her er dyrlæger nemlig lige nu i gang med at undersøge syv solsorte, som helt almindelige danskere har fundet i deres haver og indleveret.

Og forskerne vil gerne have flere, så de har bedre mulighed for at finde ud af, om den afrikanske virus er i Danmark, skriver tv-stationen TV2 Øst.

For selv om Dansk Ornitologisk Forening de seneste halve år har fået cirka 100 henvendelse fra folk, der har fundet døde eller døende solsorte, som kan have symptomer på den frygtede fuglesygdom, så er sygdommen endnu ikke påvist herhjemme.

Så får Serum Instituttet bare én positiv test, har dyrlægerne påvist, at Usutu virus er i Danmark.

Symptomerne viser sig som apatiske fugle, der sidder helt stille på græsplanen og ikke flyver væk, når du nærmer dig.

Det er vilde trækfugle, der bærer sygdommen med sig fra ét område til et andet, og virussen bliver spredt af myg, som suger blod fra fuglene. I de lande, som har sygdommen, er det gået hårdt ud over bestanden af solsorte.

»Solsorten er åbenbart den art, der er mest følsom overfor den her Usutu virus, og vi ved ikke hvorfor. Men Usutu virus kan altså også ramme andre fugle, der bor i skovene,« fortæller biolog i Dansk Ornitologisk Forening, Knud Flensted, til tv-stationen.

Usutu-virus kan i meget sjældne tilfælde ramme mennesker og kan være dødelig hos svagelige personer. Statens Serum Institut vurderer dog ikke risikoen for at mennesker bliver syge for at være særlig stor.

Finder du en død solsort, som du gerne vil sende ind, så kan du her læse mere om, hvordan du gør.