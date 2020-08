Antallet af coronasmittede danskere er desværre på vej op, og indtallet af indlagte er også steget i løbet af den seneste uge. Eksperter frygter for, at en andenbølge af coronaudbrud er på vej ind over os.

Kåre Mølbak, direktør i Statens Serum Institut, har frarådet at fortsætte med fjerde fase af genåbningen, hvor man blandt andet ville åbne op for diskoteker og natklubber.

B.T. har bedt Thomas Benfield, professor og overlæge ved Infektionsmedicinsk Afdeling på Hvidovre Hospital, og tidligere direktør i Statens Serum Institut Nils Strandberg Pedersen om at vurdere risikoen for, at blandt andre skoler, arbejdspladser og butikker enten lukker ned igen eller bliver ramt af betydelige restriktioner.

Der er middelstor risiko for styrkede restriktioner eller deciderede lukninger af skoler og daginstitutioner, vurderer eksperter overfor B.T. Her er det Vuggestuen DUI i Aalborg kort efter genåbningen Foto: Henning Bagger Vis mere Der er middelstor risiko for styrkede restriktioner eller deciderede lukninger af skoler og daginstitutioner, vurderer eksperter overfor B.T. Her er det Vuggestuen DUI i Aalborg kort efter genåbningen Foto: Henning Bagger

Skoler og daginstitutioner:

Thomas Benfield: Alle steder, hvor der er mange mennesker, er der risiko for smitte. Børn smitter også, så der er nok en medium risiko for en hel eller delvis nedlukning til efteråret, hvis smitten stiger. RISIKO FOR RESTRIKTIONER: MIDDEL

Nils Strandberg Pedersen: Det ser ud til, at mindre børn smitter mindre end de større, men stiger smitten, så må man stoppe op. Derfor tror jeg, der er størst risiko for, at større børn må blive hjemme fra skole. RISIKO FOR RESTRIKTIONER: MIDDEL TIL HØJ

Busser og toge er fremragende til at sprede smitte - men da det er en bærende samfundsstøtte, så lukker den offentlige transport ikke ned. Men der kan komme yderligere restriktioner Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Busser og toge er fremragende til at sprede smitte - men da det er en bærende samfundsstøtte, så lukker den offentlige transport ikke ned. Men der kan komme yderligere restriktioner Foto: Niels Christian Vilmann



Offentlig transport:

Thomas Benfield: Den offentlige transport er meget vigtig for, at samfundet fungerer, så det er usandsynligt, at den lukker ned. Der kan dog godt komme yderligere restriktioner om masker og afstandstagen. RISIKO FOR RESTRIKTIONER: MEGET LAV

Nils Strandberg Pedersen: Tog og busser skal køre. Det har de også gjort hele tiden. Derfor kan man godt begrænse antallet af passagerer ved for eksempel at sætte flere tog og busser ind. Der kan også komme restriktioner på masker og afstand. RISIKO FOR RESTRIKTIONER: MEGET LAV

Universiteter og gymnasier:

Thomas Benfield: Andre steder i verden får de unge en anden undervisning, end de er vant til. Der er lukket mange steder. Det kunne godt ske herhjemme, hvis smitten stiger. RISIKO FOR RESTRIKTIONER: MIDDEL

Nils Strandberg Pedersen: Her er der større risiko for nedlukning end for grundskolerne. Man kan også bedre indføre fjernundervisning. Det er sandsynligt, at der kommer yderligere tiltag, og at der ikke lukkes yderligere op. RISIKO FOR RESTRIKTIONER: MIDDEL TIL HØJ

Arbejdspladser:

Thomas Benfield: Meget handler om netop at undgå nedlukning af arbejdspladser. Derfor er det vigtigt, at vi fastholder den gode hygiejne og afstand. Man vil lukke ned så lidt som muligt, men der kan godt komme en del hjemmearbejde, hvor det er muligt. For eksempel kan medarbejderne skiftes til at arbejde henholdsvis hjemme og på arbejdspladsen. RISIKO FOR RESTRIKTIONER: MIDDEL

Nils Strandberg Pedersen: Det er meget sandsynligt, at der kommer restriktioner om, at der skal være færre på arbejde, mere hjemmearbejde, lukkede kantiner og den slags. RISIKO: MIDDEL TIL HØJ

Supermarkederne har - trods risikoen for smitte - altid været åbne. Det vil også være tilfældet, selvom smitten stiger. Foto: Johan Gadegaard Vis mere Supermarkederne har - trods risikoen for smitte - altid været åbne. Det vil også være tilfældet, selvom smitten stiger. Foto: Johan Gadegaard

Supermarkeder:

Thomas Benfield: Det er meget usandsynligt, at man lukker supermarkeder. Så dør folk af sult. Det er mere sandsynligt, at der så vil være anbefalinger eller krav om mundbind og retningslinjer for afstand mellem kunderne. RISIKO FOR RESTRIKTIONER: LAV

Nils Strandberg Pedersen: Folk skal have mad, så supermarkederne holder åbent. Det er dog sandsynligt, at man skal gå med mundbind, holde afstand og den slags. Måske i højere grad end nu. RISIKO FOR RESTRIKTIONER: LAV

Butikker, frisører og lignende:

Thomas Benfield: Vi har faktisk lært meget om det siden den seneste nedlukning. Smitten spreder sig ikke meget hos frisører og butikker. Derfor tror jeg ikke, at der lukkes ned her. RISIKO: LAV

Nils Strandberg Pedersen: Frisørerne har tidligere holdt lukket, men faktisk breder smitten sig ikke meget her eller i lignende butikker. Jeg tror ikke de lukker. RISIKO: LAV

Begrænsning af forsamlinger:

Thomas Benfield: Jo flere der er samlet, jo værre er smittestigningen. Derfor er det hensigtsmæssigt at sikre, at man ikke mødes i store flokke. RISIKO FOR RESTRIKTIONER: MIDDEL

Nils Strandberg Pedersen: Det værste man kan gøre, er at samle sig i store grupper. Det gælder koncerter, fodboldkampe og meget andet. Jeg kunne godt forestille mig, at vi havner på forsamlinger af maksimalt 50 personer. RISIKO FOR RESTRIKTIONER: MIDDEL TIL HØJ

Et bord til nul? Restauranterne har tidligere været hårdt ramt af nedlukningen, men sandsynligvis kan de - trods stigende smitte - fortsat holde åbent. Muligvis med visse restriktioner. Her er det Restaurant Grøften i Tivoli. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Et bord til nul? Restauranterne har tidligere været hårdt ramt af nedlukningen, men sandsynligvis kan de - trods stigende smitte - fortsat holde åbent. Muligvis med visse restriktioner. Her er det Restaurant Grøften i Tivoli. Foto: Thomas Lekfeldt

Restauranter:

Thomas Benfield: Restauranterne havde jo det problem, at man ikke så godt kunne begrænse antallet af gæster. Så kunne det lige så godt svare sig at holde lukket. Men det kan blive nødvendigt med restriktioner. RISIKO FOR RESTRIKTIONER: MIDDEL

Nils Strandberg Pedersen: Som regel bevæger man sig ikke så meget på restauranter. Man sidder ved det samme bord med de samme mennesker. Det er værre med diskoteker og til koncerter. Der kan være problemer, hvis man sidder meget tæt. RISIKO FOR RESTRIKTIONER: LAV