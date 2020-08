Der kan gå lang tid, før kravet om mundbind i offentlig transport bliver ophævet, og det kan meget vel blive udvidet til også at omfatte butikker, uddannelsesinstitutioner og andre offentlige rum.

Det vurderer eksperter, som B.T. har talt med.

»Jeg vil tro, at vi igennem længere tid – det næste halve år eller mere – vil se krav om, at man bærer mundbind. Det vil formentlig skifte lidt alt efter smittetrykket, men hvordan det vil skifte, tør jeg knap nok spå om,« siger Brian Kristensen, der er sektionsleder i Central Enhed for Infektionshygiejne i Statens Serum institut.

Hvornår må vi tage mundbindet af?

»Det er et godt spørgsmål. Jeg har ikke kendskab til, at man har et tal på, hvor få der skal være smittet, før man dropper kravet. Smittetrykket er faldet, mens vi har indført det her krav, så man kan godt forestille sig, at kravet om mundbind i offentlig transport vil fortsætte noget tid endnu.«

Der er ikke lavet forskning, der klart dokumenterer, at mundbind har en effekt mod spredning af covid-19, og i lang tid har de danske sundhedsmyndigheder været skeptiske omkring brugen af mundbind.

»Der er ingen grund til at bruge mundbind, når man for eksempel er i en lufthavn eller rejser, da intet tyder på, at mundbind reelt har en effekt på smittespredningen,« skrev Sundhedsstyrelsen på sin hjemmeside i februar.

I juni opdaterede WHO deres anbefalinger omkring mundbind. Herhjemme blev mundbind tidligere i august indført som krav i alle former for offentlig transport i Danmark.

Kravet gælder forløbig frem til 31. oktober, men herefter vil det højst sandsynligt blive forlænget. Det vurderer epidemiologiprofessor Allan Randrup Thomsen. Han spår, at mundbind vil være et krav i mange måneder endnu.

»I den offentlige transport vil jeg strengt taget tvivle på, at vi kan fjerne kravet, før vi har en vaccine på plads. Vi står simpelthen for tæt. Så længe vi har en mulighed for spredning og ikke kan overholde afstandsreglerne, så giver det mening at have det i den offentlige transport,« siger han.

Allan Randrup Thomsen vurderer, at mundbindskravet kan blive udvidet til også at gælde andre steder.

»Vi ser allerede, at det bliver indført på nogle uddannelsesinstitutioner. Hvis vi ser et nyt opsving – især lokalt – kan det sagtens være, at der kommer anbefalinger i supermarkeder, shoppingscentre og uddannelsesinstutioner, og hvis situationen bliver tilstrækkeligt alvorlig, kan det godt gå hen og blive et krav,« siger han.

De fleste lande har i dag krav og anbefalinger om brug af mundbind, og i mange lande er der langt skrappere krav end i Danmark. I både Tyskland og Frankrig er mundbind obligatorisk i butikker og andre indendørs steder med offentlig adgang.

I Sverige derimod er der ingen krav om mundbind, og landets chefepidimolog, Anders Tegnell, er skeptisk over for brugen.

»Lande som Spanien og Belgien har fået deres befolkninger til at bære mundbind, men antallet af smittede er steget,« sagde Anders Tegnell for nyligt til det tyske magasin Bild.

Et hold danske forskere har de seneste måneder undersøgt brugen af mundbind i en stor undersøgelse med 6.000 deltagere. Resultatet af undersøgelsen bliver forløbig holdt hemmeligt, indtil det bliver godkendt og udgivet i et interntionalt tidsskrift.