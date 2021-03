Lynetteholmen er som et kinderæg, lød det fra den daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen, da ø-projektet blev lanceret og senere godkendt af et bredt flertal i 2018.

Men ifølge DR er der sløset med undersøgelser af miljøkonsekvenserne ude i Øresund i forbindelse med projektet. Det mener en række eksperter:

»Man har brugt det, der kaldes salamimetoden. Man har altså skåret projektet op i delelementer og nøjes med kun at tage nogle få dele, som man har miljøvurderet. Det mener jeg ikke er foreneligt med de regler, der er,« siger Peter Pagh, der er professor i miljøret på Københavns Universitet.

I første omgang er det nemlig kun anlæggelsen af selve øens miljøpåvirkning, der er blevet undersøgt. Men da øen skal give plads til 40.000 nye mennesker tæt på indre by, vil der efter 2035, ifølge planerne, blive opført en masse boliger, udvidelse af metronetværket og en ringvej.

Lynetteholmen anlægges i forlængelse af Refshaleøen. Billedet er taget fra Refshaleøen. (Arkiv)

Og det er der altså ikke blevet taget højde for endnu.

Ifølge Ellen Margrethe Basse, professor i miljøret på Aarhus Universitet, er det decideret lovstridigt. Både i forhold til VVM-direktivet, men også EU-domstolens praksis, som kræver en samlet vurdering af hele projektet. Hun påpeger, at den nuværende vurdering er meget overfladisk.

Dorte Krause-Jensen, der er professor i marineøkologi ved Aarhus Universitet, tror, at den nuværende opdeling nok skyldes, at det ikke får belysningen af de samlede konsekvenser til at se særligt voldsomme ud på nuværende tidspunkt.

Også på den anden side af Øresund rystes der på hovedet. Her påpeges det af Carl Lindqvist fra Skåne Län, at der er en del mangler i den nuværende vurdering.

Bekymringerne drejer sig blandt andet om strømmen og iltningen af vandet, nu hvor Øresund snævres ind, og hvad det vil betyde for fredede naturreservater.

Men bekymringerne deles ikke af parterne, som står for projektet.

Transportministeriet oplyser nemlig, at miljøkonsekvenserne af de efterfølgende byggerier først vil blive vurderet på et senere tidspunkt, når de er politisk vedtaget. Til DR forklarer transportminister Benny Engelbrecht (S), at alle regler er overholdt.