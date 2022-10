Lyt til artiklen

På et pressemøde 4. november 2020 kom daværende direktør i Statens Serum Institut, Kåre Mølbak, med en udmelding, der ikke alene sendte chokbølger gennem Danmark, men også vakte opsigt i udlandet.

»Det er jo vigtigt at forstå, at worst case er, at vi har en pandemi, der starter forfra igen med udgang i Danmark,« sagde Kåre Mølbak.

Han henviste til Statens Serum Instituts seneste risikovurdering, der endte med at danne grundlag for den ulovlige beslutning om at aflive alle mink.

Men nu retter en af Danmarks mest anerkendte coronaeksperter i en ny bog en kritik af det laboratorieforsøg, som Statens Serum Institut baserede sin vurdering på.

Bogen er skrevet af professor Jens Lundgren og er søndag omtalt i både Politiken og Berlingske. Den bringer nye oplysninger frem i sagen om minkskandalen.

»Det var et så spinkelt talmateriale med så stor en spredning, at det i min optik var fuldstændig umuligt at konkludere noget som helst fra forsøget,« siger Jens Lundgren om forsøget fra Statens Serum Institut.

»Så budskabet fra Statens Serum Institut om, at cluster 5 fra Nordjylland i værste fald kunne starte en ny pandemi, var stærkt overdrevet. Det tragiske var, at det var den information, som regeringen reagerede så kontant på, og som fik minkskandalen til at rulle«, siger han.

Jens Lundgren får i Politiken opbakning fra sin kollega fra Aarhus Universitet professor Søren Riis Paludan, der fortæller, at han en gang i mellem bruger forsøget i sin undervisning som et eksempel på, hvordan man ikke skal lave videnskab.

Berlingske har også læst den nye bog og kan fortælle, at Statens Serum Instituts udmeldinger om, at minkvarianten kunne starte en ny epidemi også vakte opsigt i udlandet.

Blandt andet hos USAs øverste coronageneral, Anthony Fauci.

Amerikanerne mødtes allerede dagen efter pressemødet med Jens Lundgren for at blive klogere på, hvad det var for nogle minkvarianter, man havde fundet.

»Cliff (Anthony Faucis kollega, red.) og Fauci havde jo oplevet os danskere som rodfæstede og analytiske i vores måde at håndtere pandemien på. En nation der ikke kørte ting op. Andre lande kunne reagere uhensigtsmæssigt og uovervejet, men det forventede amerikanerne ikke af Danmark. En ting var aflivning af alle mink, men når tæt ved 300.000 nordjyder skulle karantænesættes, blev det opfattet som et radikalt skridt i et ellers troværdigt land,« skriver Jens Lundgren ifølge Berlingske i bogen »Vild virus«.

Det viste sig efterfølgende, at de varianter Statens Serum Institut havde fundet var kendte i forvejen, og at cluster 5-varianten allerede var uddød.

Statens Serum Institut ønsker ikke at stille op til interview med Politiken, der i stedet har modtaget et skriftligt svar fra pressafdelingen på vegne af faglig direktør Tyra Grove Krause.

»SSI’s risikovurdering byggede ikke alene på de bekymrende mutationer, man så med cluster 5. Der var tre forhold: En epidemi af smittede minkfarme, der steg eksponentielt til over 290 farme. Der skete smitte med minkvirus til minkarbejdere og til 4.000 danskere i Jylland. Og derudover viste nogle minkvirus resistens over for den immunitet, som man opnår efter smitte,« skriver hun blandt andet.