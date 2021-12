Med 23.228 nye smittede det seneste døgn har Danmark slået den tidligere rekord.

Og den er ikke bare blevet slået, den er blevet smadret. Den tidligere rekord lå nemlig lige over 16.000 smittede.

Det får Hans Jørn Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet, til at reagere på følgende måde:

»Det er, som Statens Serum Institut havde varslet, at det kunne blive voldsomt høje smittetal. Og her skød de altså ikke helt ved siden af,« siger Hans Jørn Kolmos om SSI's skøn på, at smitten inden nytår kunne komme helt op i nærheden af 45.000.

»De her tal viser, at der er meget smitte i samfundet lige nu. Det er meget høje smittetal. Men den gode nyhed er, at antallet af indlæggelser ikke følger proportionalt med de høje smittetal, vi nu har set gennem en længere periode,« siger Hans Jørn Kolmos og uddyber:

»Det tyder på, som vi også har haft flere indikationer på, at omikron ikke gør folk lige så syge som de tidligere varianter,« siger han.

Netop den gode del af nyheden hæfter overlæge og professor ved Aalborg Universitetshospital Henrik Nielsen sig også ved.

»Når smittetallet er så højt, så afspejler det, at der er udbredt samfundssmitte for øjeblikket. Vi kan finde et lille håb i, at sygehusene ikke ser en parallel stigning i antallet af indlagte. Men vi begynder at være deroppe, hvor det begynder at gøre ondt, siger han til Ritzau.

Med dagens smittetal er han efterhånden ikke i tvivl:

»Det betyder for mig at se, at vi alle sammen skal regne med at blive smittet,« siger han.