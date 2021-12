Det var den helt store nyhed i de britiske medier torsdag. Alle større medier, heriblandt BBC og The Guardian, gik i breaking.

Nu skulle beviset være der: Et britisk studie viser, at omikron-varianten af coronavirus er mindre farlig end tidligere varianter af coronavirus, herunder den tidligere delta-variant. Ifølge studiet bliver færre af de smittede indlagt med den nye, smitsomme omikron-variant.

»Det ser ud som om, omikron er lidt mindre sygdomsfremkaldende end delta-varianten af coronavirus. Det er godt nyt. Men det skal også understreges, at vi ikke ved det med sikkerhed,« siger Hans Jørn Kolmos, der er professor i klinisk mikrobiologi.

Det er et studie fra det britiske sundhedsagentur (UKHSA), der viser, at der er mellem 50 til 70 procents mindre sandsynlighed for at blive indlagt med omikron-varianten af coronavirus end med andre varianter.

Køerne ved testcentrene er stadig lange her dagen før jul. Det er omikron-varianten, der er på spil. Den er muligvis mildere end delta-varianten, viser to studier. Foto: Keld Navntoft Vis mere Køerne ved testcentrene er stadig lange her dagen før jul. Det er omikron-varianten, der er på spil. Den er muligvis mildere end delta-varianten, viser to studier. Foto: Keld Navntoft

Studiet viser også, at der er 31 til 45 procents mindre risiko for at blive indlagt på en intensivafdeling.

Nyheden lagde sig i slipstrømmen af en anden nyhed fra Sydafrikas Witwatersrand Universitet og universitetet i Cape Town, der blev offentliggjort tirsdag. Studiet konkluderer, at omikron-smittede har en reduceret risiko for indlæggelse på 80 procent i forhold til delta-smittede.

Samtidig slås det fast, at kun 2,5 procent af de omikron-smittede bliver indlagt på hospitalet. For de Delta-smittede er det 12,8 procent.

Trods konklusionerne i de to undersøgelser er det stadig ikke muligt at slå endeligt fast, at omikron-varianten er mildere. Årsagen er, at det hovedsageligt er yngre mennesker, der bliver smittet med omikron-varianten.

Den yngre del af befolkningen er fra naturens hånd bedre beskyttede mod alvorlige forløb af coronavirus.

»Samtidig har størstedelen af de ældre fået tredje stik. Derfor er de mindre udsatte i forhold til omikron-varianten,« siger Hans Jørn Kolmos.

Det nye britiske studie kommer heller ikke til at ændre på den overordnede udfordring i forhold til corona, som er faren for et overbelastet sygehusvæsen, mener Hans Jørn Kolmos.

»Det kan meget vel være sådan, at risikoen for at blive alvorligt syg er mindre for den enkelte. Men der vil også være et større antal smittede, og på den led kan den mildere omikron-variant belaste vores sundhedssystem så meget, at det bliver kritisk,« siger han.

I Danmark har man også set mildere sygdomsforløb med omikronvarianten, fortæller Jens Jørgen Eskildsen, der er professor og ekspert i infektionssygdomme ved Aarhus Universitet:

Direktør i Statens Serum Institut Henrik Ullum tør endnu ikke konkludere, at omikron-varianten af coronavirus er mildere end delta-varianten. Flere udenlandske studier viser dog, at det er tilfældet. Foto: Philip Davali Vis mere Direktør i Statens Serum Institut Henrik Ullum tør endnu ikke konkludere, at omikron-varianten af coronavirus er mildere end delta-varianten. Flere udenlandske studier viser dog, at det er tilfældet. Foto: Philip Davali

»Overordnet set kan man sige, at studierne er godt nyt. Det stemmer også med de tal, vi har fra Statens Serum Institut. Men man skal bare passe på, at man ikke bliver snydt af, at det er forskellige aldersgrupper, der bliver ramt. Flere yngre rammes af omikron, og det betyder færre indlæggelser i forhold til deltavarianten,« siger Jens Jørgen Eskildsen.

Fredag juleaftensdag lød det i et tweet fra direktør i Statens Serum Institut Henrik Ullum:

»Nye internationale data om lavere risiko for indlæggelse med omikron giver anledning til lidt forsigtig juleoptimisme. Data er foreløbige og konklusionerne kan ændre sig. Vores forskere arbejder aktuelt med danske data«.

Statens Serum Institut udregner dog stadig dets scenarier ud fra, at omikron-varianten er lige så alvorlig som delta-varianten.

Fredag er der registreret 11.299 smittede med coronavirus. Det er et fald fra torsdag, hvor tallet var 12.487.



Antallet af indlagte er på 538 – heraf er 74 på intensiv. Der har været 14 dødsfald med coronavirus det seneste døgn.