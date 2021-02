Skolebørnene i Kolding by skal igen i gang med hjemmeundervisningen, mens forældre til småbørn fra byens institutioner igen skal få hjemmearbejde og pasning til at gå op i en højere enhed.

72 af de 234 smittede i Kolding den seneste uge har nemlig været børn mellem 0-9 år, og derfor lukkes skoler og daginstitutioner i postnummeret 6000.

Og hvad betyder det så for genåbning – og smitten i det hele taget – at så mange børn er blevet smittet i et udbrud af B117, såkaldt britisk variant, i Kolding?

»Det er en smoking gun, som vi ikke ved særlig meget om endnu,« fortæller Lone Simonsen, der er epidemiolog og professor i folkesundhedsvidenskab ved Roskilde Universitetscenter.

»Det positive er, at børnene ikke bliver særlig syge, men det skaber en anden situation. For børn kan let blive skjulte smittespredere, hvis B117 smitter børn i højere grad,« fortæller Viggo Andreasen, der er lektor i matematisk epidemiologi ved Roskilde Universitet.

Og de to eksperter er enige i, at hvis B117 smitter mere blandt børn, kan det blive et hidtil uset problem, men man ved ikke, hvor stort et problem.

»Det er lidt svært at blive klog på, for eksperter verden over er meget uenige. I England er meldingen, at B117 ikke spreder sig i særlig høj grad blandt børn, mens man i Israel begynder at melde om stigende smitte med varianten blandt de yngste,« fortæller Viggo Andreasen.

Han bakkes op af Lone Simonsen, der fortæller, at England har trukket en rapport om øget smitte blandt børn tilbage, mens de nye meldinger fra Israel begynder at tikker ind:

»Israel er lige nu ramt af en bølge af B117, og selvom man ikke har klare data og tal, så er meldingen fra flere børnelæger i landet, at de ser flere børn på afdelingen – og desværre også børn på intensivafdelingerne,« forklarer hun.

Både Viggo Andreasen og Lone Simonsen har været en del af referencegruppen, som sagde god for en åbning af skoler og institutioner for de mindste børn. Men, om det var den rigtige beslutning, det kan de to godt blive i tvivl om.

»Pilen peger jo i retning af, at det var for våget at genåbne skolerne for de yngste. Smitteudbruddet på skolerne i Kolding passer med, at børn vendte tilbage i skole d. 8 februar, så går der 4-5 dage før de tester positiv. Det ser vi resultatet af nu,« lyder det fra Viggo Andreasen.

»Vi havde ikke smitte med den B117 med i beregningerne, da vi genåbnede. Der havde vi ikke beretningerne fra Israel, men det kommer til at spille en rolle fremover« lyder det fra Lone Simonsen.

Dog kan situationen måske bringe lys over, hvorfor B117 er så smitsom:

»Hvis B117 er mere smitsom blandt børn, så kan det forklare, hvorfor varianten er mere smitsom end den, som vi har kæmpet mod siden marts sidste år,« fortæller Lone Simonsen, der også peger på, at B117 måske kan smitte i længere tid, og derfor er mere smitsom.

Og én ting ved situationen i Kolding, som Viggo Andreasen også hæfter sig ved, er:

»Udbruddet viser, hvor smitsom den britiske variant er, så hvis vi voksne havde gået rundt blandt hinanden, så havde det nok været en meget mere voldsom situation.«