Det vækker stor opsigt, at en læge er politianmeldt for at have snaget i 1.230 personers patientjournaler i en periode på fem år.

Både eksperter og organisationen Danske Patienter siger, at de aldrig har set noget lignende før.

»Jeg har ikke før hørt, at en læge er blevet politianmeldt for uberettiget at have logget ind på 1.230 patienters journaler,« siger Kent Kristiansen, der er lektor i sundhedsret på Syddansk Universitet.

En kvinde har blandt andet fortalt til B.T., at lægen har kigget i både hendes og hendes datters patientjournaler i en periode, hvor der var oplysninger om hendes nyfødte datters meget alvorlige handicap.

Sagen kort En læge er blevet politianmeldt af Region Hovedstaden for uden nogen faglig grund at have snaget i 1.230 personers patientjournaler.

B.T. talte i onsdags med lægen, der ikke ønskede at kommentere anmeldelsen og lagde røret på. Torsdag forsøgte B.T. at få svar skriftligt fra lægen, men det reagerede hun ikke på.

Fredag holdt Retten i Glostrup et haste-retsmøde, hvor lægens advokat fik nedlagt navneforbud i sagen, så det er forbudt at røbe identiteten på den anmeldte læge.

»Så mens min mand og jeg sad og bearbejdede vores største sorg nogensinde, har lægen kunnet følge med i det i patientjournalen. Jeg synes, det er så ulækkert,« sagde den anonyme kvinde søndag til B.T.

Kent Kristiansen gør opmærksom på, at lægers opslag i patientjournaler er brud på sundhedsloven, hvis der ikke er nogen faglig årsag.

»Det kan medføre bøde eller op til fire måneders fængsel. Det normale er dog, at det kun giver kritik hos myndighederne, og jeg har ikke før set, at det har medført fængselsdom,« siger Kent Kristiansen og tilføjer:

»Men det her er en sag ud over det normale, hvis personen kendes skyldig for uberettiget at se så mange personers patientjournaler.«

TIP OS Kender du til sager om lægers uberettigede brug af patientjournaler eller andre sager om sundhedsvæsenet, der skal frem i lyset? Skriv til B.T.s journalist Thomas Nørmark Krog på tnkr@bt.dk

Også Danske Patienters direktør, Morten Freil, spærrer øjnene op.

»Det er et meget højt antal personer, og jeg er også dybt forundret over, at det har kunnet stå på i fem år, før nogen bliver opmærksomme på det,« siger han.

Morten Freil mener ikke, at der skal ændres på sundhedspersonalets muligheder for at dele og tjekke sundhedsdata.

Men han mener, at der skal være langt bedre kontrol med, hvem der kigger i journalerne.

»Det er vigtigt, at folk har tillid til, at der bliver passet godt på deres oplysninger. Det skal kun være ansatte i sundhedsvæsenet, der har en faglig grund til at slå op i en patientjournal, der gør det,« siger han.

B.T. har spurgt Region Hovedstaden, hvad regionen vil gøre for, at noget lignende ikke sker igen.

Regionen slår fast, at der i 2019 blev implementeret en automatisk logopfølgning af journalerne, der løbende er blevet opdateret med nye og skarpere kontroller.

Men Region Hovedstaden slår også fast, at det skal evalueres, om der skal strammes op i kontrollen med, hvem der ser på patientjournalerne.

»I forhold til den konkrete sag vil regionen grundigt evaluere sagen med henblik på at afdække, om der er behov for at justere i regionens procedurer og kontroller,« lyder det på mail fra regionen.

I fredags besluttede Retten i Glostrup, at der skulle nedlægges navneforbud i sagen, så lægen ikke må kunne identificeres.