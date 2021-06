I England har den nye såkaldte Delta-variant af covid-19 udskudt genåbningen i fire uger, og Australien har forbudt borgerne i storbyen Sydney at forlade byen.

Herhjemme har tre tilskuere ved EM-kampen mellem Danmark og Belgien torsdag 17. juni vist sig at være smittede med varianten. 4000 tilskuere fra C-tribunen opfordres til at lade sig PCR-teste

Men hvor bekymrede skal vi danskere være for den nye variant af coronavirus, som er endnu mere smitsom end den tidligere så omtalte engelske variant?

Ikke ret meget.

Justitsministeriet afholdt myndighedsbriefing om status på covid-19-situationen forud for sommerferien mandag. Her kom det blandt andet frem, at 235 danskere havde været eller er smittet med den nye Delta-variant. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Justitsministeriet afholdt myndighedsbriefing om status på covid-19-situationen forud for sommerferien mandag. Her kom det blandt andet frem, at 235 danskere havde været eller er smittet med den nye Delta-variant. Foto: Ida Marie Odgaard

Det mener tre eksperter, som B.T. har talt med. I hvert fald ikke i forhold til, om vi skal frygte, at vi igen til efteråret eller måske før kommer til at lukke det danske samfund ned igen.

»Jeg tror ikke rigtigt på den helt store nedlukning igen, selvom vi nu ser denne Delta-variant i Danmark. Jeg kan sagtens forestille mig, at en skole kan lukke ned hist og her, eller en daginstitution, som så åbner igen, når folk er blevet testet,« siger tidligere direktør i Statens Serum Institut Nils Strandberg Pedersen.

Nils Strandberg Pedersen forklarer, at hvis Delta-varianten skulle lukke det danske samfund ned, så er det mere sandsynligt, at det sker snart end til efteråret, selvom den såkaldte sæsoneffekt aftager til efteråret.

»Vi er færre, der er vaccineret nu. Til efteråret er næsten alle blevet vaccineret,« siger han.

Men Delta-varianten har det jo med at smitte flere, der allerede er blevet vaccineret?

»Ja, men de vaccinerede får et mildere forløb, hvis de bliver syge, og vaccinerne giver stadig ret god beskyttelse. Så jeg er ikke så nervøs.

Nogenlunde samme melding lyder fra Henrik Nielsen, professor og ledende overlæge på Infektionsmedicinsk Afdeling på Aalborg Universitetshospital.

»Risikoen for ny nedlukning er ikke stor, men man kan naturligvis ikke afvise den helt,« siger han og fortsætter:

»Man må sige, at vi står et godt sted med lave smittetal og mange vaccinerede danskere. Desuden får de vaccinerede et mildere forløb, hvis de rammes af Delta-varianten. Det vil sige, at sygehusene sandsynligvis ikke bliver overbelastet. De syge kan blot blive hjemme fra arbejde en uges tid. Som med forkølelse eller influenza,« siger han.

Jens Møller, professor og speciallæge i klinisk mikrobiologi ved Sygehus Lillebælt, forklarer, at risikoen er størst, hvis Delta-varianten muterer så meget, at der bliver tale om en nærmest ny virus.

Englændere demonstrerer mod, at nedlukningen nu forlænges i fire uger, efter Delta-varianten har gjort sit indtog i England. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA Vis mere Englændere demonstrerer mod, at nedlukningen nu forlænges i fire uger, efter Delta-varianten har gjort sit indtog i England. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA

»Vi kan ikke helt afvise, at Delta-varianten kan lukke samfundet ned igen, men i lyset af det, som vi har set, så er det ikke sandsynligt. Der er tusindvis af varianter derude, som smitter i varierende grad,« siger han og fortsætter:

»Den bekymring, som man kunne have, er, at den nye variant ikke er følsom overfor den immunitet, som man får ved vaccination eller et overstået sygdomsforløb. Men heldigvis så kan man ganske hurtigt omstille vaccineproduktionen til at bekæmpe nye varianter bedre,« siger han.

Mandag var der registreret 235 smittede i Danmark med den nye Delta-variant. Varianten forventes at blive den dominerende type i Danmark.

Der er nu også registreret en såkaldt Delta Plus-variant, som er endnu mere smitsom end Delta-varianten.