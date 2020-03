Da statsminister Mette Frederiksen onsdag trådte frem på danskernes tv-skærme og meddelte, at blandt andet skoler og uddannelsesinstitutioner skulle lukke i en periode på to uger, mens en lang række danskere skulle blive hjemme, forløb det helt efter bogen.

Sådan lyder vurderingen af Mette Frederiksens optræden fra B.T.s politiske kommentator Søs Marie Serup dagen derpå.

»Mette Frederiksens pressemøde blev sådan set afholdt til perfektion,« siger Søs Marie Serup til B.T.

Blandt andet går de rosende ord på, hvordan statsministeren fremstod som en sand statsmand og formåede at komme omkring mange forskellige emner.

Politisk kommentator Søs Marie Serup.

»Der blev både manet til forsigtighed, der blev løftet en pegefinger, der blev appelleret til fællesskab og til, at man er opmærksom på hinanden. De problemer, som var forudsigelige, bliver også adresseret, blandt andet det her med hamstring,« siger Søs Marie Serup og tilføjer:

»Der er nogle ting, som skal siges i sådan en situation, og så handler det meget om, hvorvidt man lægger ansigtet i de rigtige folder, og om man rammer tonen på det rigtige niveau. Det tyder alt på, at Mette Frederiksen gjorde.«

Selvom statsministeren under pressemødet gjorde meget ud af at understrege over for danskerne, at man skulle undgå at gå i panik og hamstre, så udløste det alligevel kaotiske scener i mange supermarkeder landet over, hvor desperate kunder gik på jagt efter dagligvarer.

Det til trods, så lyder vurderingen fra Søs Marie Serup, at man ikke kan klandre Mette Frederiksen for reaktionen efter pressemødet.

Statsminister Mette Frederiksen under onsdagens pressemøde i Statsministeriet.

»Det er noget, man ved, vil ske. Mod dumhed kæmper selv guderne forgæves. Men det skal jo ikke forhindre statsministeren i at sige det, der er rigtigt i den sammenhæng. Der har helt utvivlsomt også været mange mennesker, som ikke har lagt hjernen på hylden i det øjeblik, de hørte ordet 'hamstring',« siger Søs Marie Serup.

Også fra direktøren i kommunikationsbureauet LEAD Agency, Søren Kaster, der blandt andet arbejder med krisekommunikation, er der rosende ord tilovers for Mette Frederiksens ageren på pressemødet.

»Man skal jo tage i betragtning, hvor kort tid der har været til at levere de her budskaber i forhold til alle de beslutninger, der skulle tages,« siger han og fortsætter:

»Der fik man faktisk rigtig meget at vide om mange ting og i et ligefremt sprog, som var til at forstå. Både i forhold til, hvad meningen er med det hele, men også hvad det konkret betyder,« siger Søren Kaster og opsummerer Mette Frederiksens præstation på pressemødet.

Direktør i kommunikationsbureauet LEAD Agency Søren Kaster, hvor han blandt andet arbejder med krisekommunikation.

»Jeg synes, det var fremragende. Det er noget af det bedste, jeg har set fra hendes side.«

»Det at tage så forfærdelig en situation og få det fortalt i et forståeligt sprog og på den velbalancerede måde, hun optrådte på, hvor hun var alvorlig uden at overdrive det. Det var næsten så flot, som man kunne bede om,« siger Søren Kaster.

Det er dog ikke kun Mette Frederiksen, der får ros.

Også regeringens tiltag for at hjælpe blandt andet det danske erhvervsliv igennem corona-krisen ses der positivt på.

Asger Aamund er blandt andet tidligere bestyrelsesformand i Bavarian Nordic.

Én af dem, der ser positivt på Mette Frederiksens tiltag, er den tidligere bestyrelsesformand i Bavarian Nordic og mangeårige erhvervsmand Asger Aamund.

»De aktiviteter, der er sat i gang med, at man udskyder indbetalingen af momsbeløb for virksomheder, de er fornuftige nok, for det skaber en bedre likviditet hos små og mellemstore virksomheder,« siger Asger Aamund.

Ifølge Søs Marie Serup er den slags tiltag dog noget, der kan volde problemer for Mette Frederiksen og den socialdemokratiske regering.

»Det er jo en regering, som ikke havde tænkt sig, at de skulle give økonomiske håndsrækninger til det ene og det andet erhverv. Det kan vise sig udfordrende for regeringen i forhold til deres eget vælgerkorps.«