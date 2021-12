Vær kun 10 sammen juleaften. Nyn rundt om juletræet og hold to meters afstand ved julebordet. Nogenlunde sådan lød opskriften på en jul med coronavirus i 2020.

Men i år behøver det ikke være lige så trist, siger eksperterne.

»For mange er julen jo muligheden for at se familiemedlemmer, man ikke nødvendigvis er sammen med hver eneste dag. Man skal passe på sine sociale netværk. Derfor er det vigtigt, at man holder fast i traditionen og holder jul,« siger formand for Lungeforeningen, Torben Mogensen.

Siden slutningen af november, hvor vi alle lærte omikron varianten at kende, er smittetallene braget derudaf med nu over 8000 smittetilfælde om dagen. Foreløbig ser kurven ikke ud til at knække. Tværtimod.

Så hvordan kan eksperterne råde til at holde fast i julen?

Hans Jørn Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi på Syddansk Universitet, forklarer:

»Vi skal minde hinanden om, at vi i år har en jul, der trods alt er bedre end sidste år, hvor ingen var vaccinerede,« siger han.

Lige nu er store dele af den danske befolkning i færd med at få deres tredje vaccinestik, og selvom nogle alligevel bliver smittede trods vaccination, skal man ikke bekymre sig.

Der er nemlig en række afgørende forholdsregler, som kan forhindre, at smitten løber løbsk i juledagene:

Er du bekymret for at holde jul?

»Jeg vil nok ikke samles mere end 15-20 stykker juleaften, og så er udluftning afgørende. Det, der er vigtigt at forstå, at det, der formentlig smitter, er små aerosoler, der bliver hængende i luften, hvis man synger i et lille lokale uden udluftning,« siger Torben Mogensen.

Udluftning er netop en af Sundhedsstyrelsen seks gode råd til generelt at undgå smitte med coronavirus.

Man behøver dog ikke skippe julegudstjenesten, siger formanden for Lungeforeningen:

»Der skal man have coronapas, og kirkerummene er meget store, og der er højt til loftet. Ventilationen er en anden end i private hjem,« siger Torben Mogensen.

Han foreslår også, at man inden en juleaften køber en hjemmeselv-test, især hvis man har risikogrupper i familien. En sådan test kan man købe på apoteket:

»Der vil selvfølgelig være en vis fejlmargin, men det kan i nogle tilfælde give en eller anden form for indikation for, om man er smittet,« siger han.

Hans Jørn Kolmos synes, det lyder som en fornuftig idé.

»Jeg har selv et par hjemmetest, som skal bruges til jul. De er ikke nær så følsomme som PCR, men de giver et fint øjebliksbillede,« siger han.

Sundhedsstyrelsens gode råd: 1. Bliv vaccineret. 2. Bliv hjemme og bliv testet, hvis du får symptomer. 3. Hold afstand 4. Luft ud og skab gennemtræk 5. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit 6. Gør rent, særligt overflader som mange rører ved Kilde: Sundhedsstyrelsen.

Hans Jørn Kolmos mener ikke, der er behov for, at myndighederne udstikker yderligere retningslinjer for, hvordan vi skal opføre os i julen. For »vi ved det egentlig godt«, som han selv formulerer det.

»Vi skal ikke se andre end den nære familie, og hvis man er i tvivl, om man har været i nærheden af nogen, der kunne være syge, så skal man lade sig teste. Og så skal vi huske den gode håndhygiejne og måske lade være med at kysse hinanden på kinden, når vi siger goddag og farvel,« siger professoren.

Og hvordan vil smittetallene så se ud efter jul?

»Jeg tror ikke, det kommer til at betyde det voldsomme. Lige meget hvad vi gør, så får vi et højt smittetal de kommende uger. Jeg ser ikke julen som en superspreder-begivenhed. Der er forskel på at sidde til en julefrokost på sit arbejde, hvor spritten får lidt rigeligt, og så en en privat sammenkomst,« siger Torben Mogensen.