Smitten stiger igen i Danmark, og tirsdag var Regeringen ude med nye anbefalinger og restriktioner.

Én af dem var, at folk anbefales at arbejde hjemme, hvis det er muligt.

Men hvor meget hjælper det – ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv – at rykke arbejdet hjem i privaten?

Spørger man Jan Pravsgaard Christensen, virolog på Københavns Universitet, er svaret ganske klart:

Det hjælper ikke så meget.

Sådan gør han klart i et interview med Politiken.

Han understreger nemlig, at kontorerne ikke er de store smittesyndere.

»Nej, det er ikke her smittespredningen er størst. Det gør ikke den store forskel. Vi ser lige nu, at de nye smittede fortrinsvist er yngre mennesker. Der må være rigtig mange af dem, som ikke sidder på kontor, så det må jo være i andre sammenhænge, de er blevet smittet«, siger Jan Pravsgaard Christensen til mediet.

Selv arbejder han på et enmandskontor på Københavns Universitet, og set i det lys forstår han ikke, hvorfor han skal sidde derhjemme og arbejde.

En anden ekspert, Christina Dahm, der er lektor ved Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet, stemmer i, og gør over for Politiken klart, at der ved store kontorlandskaber kan være en smitterisiko, men at den eksempelvis er en del lavere end et sted, hvor der er høj musik, og folk derfor skal tale højt for at kommunikere.