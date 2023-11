To eksperter i forvaltningsret kommer med ny kritik af Vurderingsstyrelsen, der står bag de seneste ejendomsvurderinger.

Mange af de nye foreløbige ejendomsvurderinger for 2022 har vist sig at være pilskæve.

Og i flere tilfælde har Vurderingsstyrelsen kendt til fejlene uden at rette dem, inden vurderingerne blev sendt ud til boligejerne.

Vurderingsstyrelsen har indtil videre forsvaret sig med, at der bare er tale om foreløbige ejendomsvurderinger, men det er ikke nogen undskyldning, mener Jøren Ullits, lektor på Syddansk Universitet:

»Jeg ser ikke i loven om de foreløbige vurderinger, at man fra lovgivers side har villet acceptere sådanne interne fejlvurderinger,« siger han.

Han henviser her til, at flere af de skæve ejendomsvurderinger ikke skyldes forkerte oplysninger om boligerne, men at styrelsen bevidst har brugt oplysningerne om boligerne forkert.

Også forvaltningsretsekspert Bente Hagelund kritiserer Vurderingsstyrelsen:

»Jeg mener ikke, at man kan være i tvivl om, at styrelsen bevidst har udsendt ejendomsvurderinger, som de vidste var forkerte,« siger hun og tilføjer, at det »naturligvis ikke er god forvaltningsskik«.

Kendte til problemet

De to eksperter forholder sig konkret til, at det nye system bag ejendomsvurderingerne har vist sig konsekvent at overvurdere visse nyopførte huse, så beskatningsgrundlaget bliver for stort.

Nyopførte huse får i det nye system forhøjet ejendomsværdien med helt op til omkring 60 procent, hvis de omkringliggende huse er ældre.

Tillæggets størrelse afhænger af, hvor meget ældre de senest solgte nabohuse er, og tillægget afspejler hvor meget mere værdifuldt et nyopført hus i Danmark i gennemsnit er i forhold til et gammelt.

Problemet er bare, at gennemsnitsbetragtningen ikke altid holder, og tillægget har vist sig i stort omfang at give urealistisk høje ejendomsværdier for især nyopførte huse i dyre boligområder, hvor de ældre huse trods deres alder er velholdte og attraktive.

Vurderingsstyrelsen anerkendte fejlen i det nye system allerede i juni over for DR.

Men trods erkendelsen i juni rettede Vurderingsstyrelsen ikke op på fejlen, inden styrelsen lod det nye system spytte de foreløbige 2022-vurderinger ud til boligejerne i september.

Som blandt andre B.T. har beskrevet, er der derfor flere eksempler på nyopførte huse, der har fået en for høj ejendomsvurdering.

For eksempel har B.T. beskrevet et hus, der bliver vurderet til at være 14,9 millioner kroner værd eksklusiv grunden, selvom det kun kostede 4 millioner kroner at bygge fra nyt i 2017.

Og Vurderingsstyrelsen har over for B.T. anerkendt, at styrelsen trods nye kvalitetstjek af 2022-vurderingerne stadig ikke har fået taget hånd om problemet, som ellers allerede havde været kendt i næsten tre måneder, før det nye system gik i luften.

'Tilsyneladende' imod loven

Lektor og ekspert i forvaltningsret Jøren Ullits mener, at Vurderingsstyrelsen har handlet »mod bedre vidende«:

»Det svarer jo til, at jeg under min behandling af en sag orienteres om, at jeg har misforstået det faktiske grundlag for sagen, og at jeg er enig i dette, men fordi jeg har så travlt, så træffer jeg afgørelsen på det foreliggende grundlag,« siger Jøren Ullits.

Han hæfter sig som sagt ved, at det i forhold til de nyopførte huse er selve Vurderingsstyrelsens vurderingsmetode, den tilsyneladende er gal med, og ikke de faktiske oplysninger om boligerne, der ligger til grund for vurderingerne:

»Loven om de foreløbige ejendomsvurderinger accepterer, at de oplysninger, der kommer ind i systemet, er ukorrekte, men loven siger ikke noget om, at det er i orden at bruge oplysningerne på en forkert måde. Og det er jo tilsyneladende det, man har gjort,« siger Jøren Ullits.

Ombudsmand sender 22 spørgsmål

Også Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, stiller sig kritisk over for, om Vurderingsstyrelsen har gjort nok for at rette op på fejlene i det nye vurderingssystem, inden det gik i luften.

Ombudsmanden er gået massivt ind i sagen ved at sende en lang liste med 22 spørgsmål til Vurderingsstyrelsen. Han kræver derudover at få udleveret flere forskellige interne dokumenter.

B.T. bad onsdag om en kommentar fra både Vurderingsstyrelsen og skatteminister Jeppe Bruus. Ministeren er ikke vendt tilbage inden artiklens deadline.

Vurderingsstyrelsen skriver, at skæve vurderinger vil blive rettet i en senere manuel kontrol næste år, eller hvis man skal sælge sit hus. Styrelsen ikke har yderligere bemærkninger, mens Ombudsmanden undersøger sagen.

Det nye it-system bag ejendomsvurderingerne har taget næsten ti år at udvikle og kostet omkring fire milliarder kroner.