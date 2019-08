To eksperter kritiserer Københavns Kommunes snyderi over for de boligejere, der betalte overpriser for kommunens renhold af fortove.

Som B.T. kunne afdække mandag, viser interne e-mail og mødenotater, at Københavns Kommune i 2016 forsøgte at lukke og isolere to klagesager angående fortovsordningen, som forvaltningen frygtede at tabe i Vejdirektoratet.

Sagerne blev lukket ved at give klagerne medhold og erstatning på grund af 'særlige omstændigheder', så Vejdirektoratet ikke kunne behandle klagen.

Ifølge Venstre-politikeren Jens-Kristian Lütken fra Intern Revision på rådhuset og advokat Finn Träff forsøgte kommunen at snyde de tusindvis af boligejere, som ikke havde klaget og betalte overpriser for kommunens renhold.

Chefjurist Malene Møller Ruszkai håndterede sammen med eksterne advokater fra firmaet Nielsen Nørager flere klager klager over den såkaldte fortovsordning. Vis mere Chefjurist Malene Møller Ruszkai håndterede sammen med eksterne advokater fra firmaet Nielsen Nørager flere klager klager over den såkaldte fortovsordning.

»Hvis en kommune opdager, at et større antal borgere er blevet opkrævet et beløb uberettiget, er kommunen forpligtet til at tilbagebetale alle berettigede borgere, og ikke kun dem, som klager,« siger lektor i forvaltningsret ved SDU Frederik Waage.

»Kommunen må ikke af taktiske grunde nøjes med at tilbagebetale beløbet til nogle få for derved i hemmelighed at lukke sagen. Hvis kommunen positivt ved, at der er andre borgere, der er i samme situation som de borgere, der har fået medhold i en klage, følger det af almindelige forvaltningsretlige principper, at kommunen må korrigere fejlen over for alle,« tilføjer han.

Interne e-mail og mødereferater viser, hvordan kommunens chefjurist, Malene Møller Ruszkai, sammen med eksterne advokater fra firmaet Nielsen Nørager i 2016 lagde en strategi, der skulle isolere og lukke klagerne.

Fortovssagen kort Fortovssagen handler om boligejere i København, som i en årrække betalte op til 10 gange for meget for, at kommunen renholdt byens fortove. På grund af kommunens håndtering af sagen skal boligejerne nu have 65 millioner kroner tilbage af kommunen.

Frygten var, at en tabt sag hos Vejdirektoratet ville betyde, at små 2000 boligforeninger underlagt fortovsordningens overpriser efterfølgende ville bede om at komme ud af ordningen og evt. kræve erstatning. Kommunen fik i 2016 lige under 60 millioner kroner ind i opkrævninger på ordningen.

Forløbet fremgår af en advokatredegørelse fra advokatfirmaet Bech-Bruun, og strategien var en reaktion på klager over, at ordningen var ulovlig, og en klage fra andelsforeningen AB Bustrup over en sagsbehandlingsfejl i høringsprocessen, da ordningen blev indført i 2010.

Ifølge et internt mødenotat skulle sagerne 'lukkes uden at sætte forvaltningen i en position, hvor udfaldet af klagesagen danner en præcedens, som på sigt kan true fortovsordningen'.

Og det skulle gøres ved at give de to klagere 'dispensation, hvorved deres klagesager lukkes og ikke fører til evt. medhold i afgørelsen', fremgår det af et andet mødenotat.

Anelise Glendorf fra andelsforeningen AB Bustrup klagede over kommunens fortovsordning. Til sidst fik foreningen medhold. Men dokumenter afslører, at det blot var en del af en strategi, som skulle redde fortovsordningen. Vis mere Anelise Glendorf fra andelsforeningen AB Bustrup klagede over kommunens fortovsordning. Til sidst fik foreningen medhold. Men dokumenter afslører, at det blot var en del af en strategi, som skulle redde fortovsordningen.

»Det er i strid med god forvaltningsskik, at man her forsøger at isolere sagen til de boligejere, der klager, som man så giver dispensation for at undgå en afgørelse i Vejdirektoratet,« siger professor i samfundsvidenskab Bent Greve fra Roskilde Universitet:

»Forvaltningsmæssigt skal alle behandles ens, og man må ikke på den måde forfordele nogle frem for andre. Og hvis kommunen er vidende om, at andre også kan have krav på at træde ud af ordningen eller erstatning i øvrigt, så har kommunen pligt til at oplyse dem om det,« tilføjer han.