Bogen 'Godnat og sov godt' har mødt massiv kritik, og derfor vil forlaget Gyldendal nu revurdere den omstridte bog.

»Vi har besluttet at sende bogen til revurdering hos fageksperter. Skulle vores eksperter nå frem til, at bogen er ude af trit med den gængse viden om børn og søvn i dag, vil vi igangsætte arbejdet med en bog, som kan erstatte den,« siger Mette Korsgaard, redaktionschef hos Gyldendal til TV 2.

'Godnat og sov godt' vejleder forældre i, hvordan de putter deres børn uden trøst, uanset hvor meget børnene græder.

Metoden har mødt skarp kritik og beskyldes af bogens kritikere for at skade barnets videre udvikling.

Blandt andre sundhedsplejerske og ph.d. i sundhedsvidenskab, Else Guldager er uenig med bogens anbefalinger, der blandt andet lyder, at man ikke må synge, vugge eller gå en tur med børnene, for at få dem til at sove.

»Man kan forvente af et veletableret forlag, at de har redaktører, der har kendskab til, hvordan nyere teorier er i dag og passer det til den tid, vi lever i,« siger Else Guldager til TV 2 om bogen.

Bogen som er skrevet af en spansk forfatter, beskriver blandt andet hvordan en ud af fem børn kan græde så meget, at de kaster op af det.

Opkastningen skal ifølge bogens forfatter, ses som et tegn på manipulation fra barnets side, og derfor anbefales det, at man ignorerer barnet og bare lukker døren.

Den metode og holdning er Else Guldager langt fra enig i. Hun forklarer, at det kan betyde tusinde forskellige ting, når børn græder. Derudover mener hun ikke, at børn på nogen måde er bevidste om at narre forældrene til at komme ind på værelset.

Hun vil dog ikke anfægte forlagets ret til at udgive de bøger, som de måtte finde relevante. Men på grund af den massive kritik fra blandt andet Facebook-gruppen, har forlaget bag bogen, Gyldendal, nu valgt at foretage en revurdering af 'Godnat og sov godt'.

I Facebook-gruppen "Farvel til 'Godnat og sov godt'-bogen" kæmper over 1.300 brugere nemlig for at få bogen fjernet fra det danske marked. Blandt andet opfordres gruppens medlemmere til at opkøbe brugte eksemplarer af bogen og destruere dem.

Den fire måneder gamle Facebook-gruppe har ind til videre destrueret 100 brugte eksemplarer af bogen, oplyser TV 2.