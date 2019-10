Klimaekspert venter, at interessen for kystnære huse vil dale af frygt for, at havudsigten ender i kælderen.

Det var en sag af principiel karakter, da en familie fra Kalundborg i sidste måned fik sat deres grund- og ejendomsværdi ned med 35 procent af den offentlige vurdering.

Det skriver Kristeligt Dagblad.

Sagen kørte i Landsskatteretten, og ejendommen endte med en vurdering på 2,4 millioner kroner fra 3,7 millioner.

Det skyldtes, at huset og haven udsættes for oversvømmelser, når vandet i Kalundborg Fjord ved stormflod presses op på vejen.

Grundværdien blev også sat ned. Fra lidt over en million kroner til 585.000 kroner.

Den slags retskrav kommer vi til at se flere af. Det forudser seniorprojektleder Søren Gram, der i Teknologirådet arbejder med klima- og samfundsudfordringer.

- Det er en udvikling, der vil komme fart på, for vandet kommer, og visse ejendomme er ikke værdisat derefter, siger han.

Han forventer, at interessen for kystnære boliger vil falme. For lige så populært det er at bo i vandkanten, lige så skræmmende er det, når havudsigten ender i kælderen.

- Det bliver rigtig interessant at se, hvad der sker i de kommuner, som tænker kortsigtet på guld og mammon, når de tillader nye byggerier meget tæt på vandet også selv om folk, der har forstand på det, tager sig til hovedet, siger Søren Gram.

- Der findes stadig kommuner, der bygger med bind for øjnene, fordi der er penge i det.

På grund af systemomlægning er der ikke kommet nye offentlige vurderinger af ejendomme i Danmark siden 2012.

Derfor lægges der i disse år blot et beløb oveni hvert år med mindre der er behov for en fundamental omvurdering.

Derfor kan huse udsat for klimaforandringer være vurderet alt for højt.

Den nye lovgivning, som skulle være klar i efteråret 2020, tager bedre højde for vurderinger i risikoområder.

Jacob Høst-Madsen, der er direktør for den internationale vandrådgivningsorganisation DHI, peger også på risikoen ved at bo ved kyster og vandløb.

Han tilføjer, at det kan være svært for almindelige mennesker at finde oplysninger om klimabaserede forhold.

- Såfremt myndighederne valgte at publicere den reelle oversvømmelsesrisiko for alle ejendomme i Danmark, ville det have store konsekvenser for huspriser og ejendomsvurderinger, siger han.

Direktøren for Dansk Ejendomsmæglerforening, Ole Hækkerup, bemærker, at langt flere huskøbere end tidligere spørger ind til klimasikring og fremtidsudsigter for det område, de overvejer at købe ejendom i.

- Folk vil naturligvis gerne beskytte deres investering, og hvis stedet oversvømmes, ændrer det jo grundlaget for prisen og vurderingen, siger han

/ritzau/