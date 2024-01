Den primære årsag til det voldsomme jordskred ved Nordic Waste er deponering af jord i området.

Og den eskalerende miljøkatastrofe er ikke »en naturbegivenhed af usædvanlig og uundgåelig karakter« – sådan vurderer De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (Geus) mandag i ny rapport.

Her lyder det videre, at skredet af flere millioner ton forurenet jord faktisk har været i gang i flere år.

»Jordskredsaktiviteten i den deponerede jord begyndte i 2021 og var meget fremskreden allerede i foråret 2023,« står der.

Da selskabet bag Nordic Waste i fredags erklærede firmaet konkurs – med mangemilliardæren Torben Østergaard-Nielsen i spidsen – lød det blandt andet, at der var tale om en »naturkatastrofe«, der ikke kunne have været »forhindret eller forudset«.

Det lød også, at det historisk våde 2023 har været årsagen til skredet.

Rapporten fra Geus modsiger altså de udsagn på flere punkter.

Her fremgår det, at jordskredsaktiviteten indtil foråret 2023 »udelukkende skete i området for den deponerede jord, uden at der var samtidig øget skredaktivitet i det omkringliggende terræn«.

Det lyder også, at jordskreddet udviklede sig, fordi der uafladeligt blev deponeret jord på en skrånende leroverflade, der ligeledes har været 'vandtæt'.

Samtidig påpeges det, at jordskreddet også har udviklet sig i 2021 og 2022, hvor der har ikke har været en stor mængde nedbør.

»Det våde år i 2023 har dog højst sandsynligt accelereret bevægelsen,« står der i rapporten.

Den er udviklet via højdemodeller og særlige luftfoto (såkalste ortofoto).

Opdateres …