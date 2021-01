Gaderne er næsten tomme. Skolerne lukkede. Alt – undtagen dagligvarehandlen – er lukket ned.

Og der er desværre ikke noget, der tyder på, at det kommer til at ændre sig væsentligt, når de gældende restriktioner udløber den 17. januar, lyder vurderingen fra to eksperter.

»Jeg ser de her restriktioner – hvis vi er rigtig heldige med nogle ganske få lempelser – køre både januar og formentlig også en stor del af februar,« siger Viggo Andreasen, lektor i matematisk epidemiologi ved RUC til Radioavisen lørdag morgen.

I Mette Frederiksens nytårstale fredag aften lød det da også fra statsministeren selv, at vi ser ind i nogle mørke vintermåneder, hvad coronaen angår.

»Jeg tror på, at vi i dag har lagt det værste år bag os. Men vi må forvente, at de sværeste måneder er foran os. Januar og februar vil teste vores udholdenhed. Årstiden er imod os. Flere vil blive syge. Presset på sygehusene er allerede stort,« sagde hun i sin tale.

Nytårsdag blev der fundet 2.451 nye smittetilfælde. 106 blev indlagt, og 24 døde efter smitte med corona. Det er nogenlunde på højde med dagene før.

Så selvom vi lige nu ikke ser en voldsom stigning, ser vi altså heller ikke et kraftigt fald som følge af de restriktioner, der blev indført lige før jul.

Og selve regnestykket for jule- og nytårssammenkomster samt den seneste nedlukning af butikker juledag mangler vi endnu endeligt at kunne aflæse i smittetallene, da der typisk går fem-ti dage, fra folk bliver smittet til de får symptomer og bliver testet.

Så er der vaccinerne. Håbet. Nytårsdag havde 29.483 fået det første stik i vaccinationsprogrammet. Det svarer til en vaccinadækning på 0,51 pct.

Men det er åltså først, når vaccinedækningen kommer op på 40-50 pct., at virussen får sværere ved at sprede sig, og det får en egentlig betydning for smittetallene, lød vurderingen lige før nytår fra Jan Pravsgaard Christensen, der er professor ved Institut for Immunologi og Mikrobiologi på Københavns Universitet og forsker i vacciner.

I Radioavisen lørdag morgen understreger professor og ledende overlæge i Infektionssygdomme på Aarhus Universitet Lars Østergaard da også, at vi ikke vil få en effekt af vaccinerne på så kort tid – altså inden restriktionerne udløber 17. januar.

Og den effekt, som en massiv testning har på smittettalenne, ser vi allerede effekten af nu, lyder hans vurdering. Så heller ikke det kan sætte os mere fri om godt to uger.

Lars Østergaard mener altså ikke, at der er noget i sol, måne og stjerner, som taler for at situationen har ændret sig inden den 17. januar.

Om der så bliver åbnet op, eller restriktionerne forbliver, det er et politisk valg, understreger han.