Ingen børn skal coronatestes med tvang. Materiale skal hjælpe børn så skånsomt som muligt gennem podning.

Coronavirusset har vendt op og ned på hverdagen - også på de yngstes.

Hver dag møder tusindvis af små og større børn op i et af Testcenter Danmarks lokaler for at blive podet i halsen med en vatpind.

For nogle kan det være skræmmende, og derfor har eksperter i børnesmerter samlet en række anbefalinger.

De er på vej til testcentrene, hvor de skal hænge på væggen, så både ansatte og forældre kan læse dem.

Bag materialet står Videnscenter for Børnesmerter på Rigshospitalet, hvor smertesygeplejerske Gitte Aagaard forklarer, at det for børnene både kan handle om omgivelserne og selve podningen.

- Alene det at komme ind i et testcenter og se voksne i heldragter og med masker og visirer for ansigtet kan være overvældende, siger hun.

Dertil kan podningen være ubehagelig, især hvis barnet er uforberedt.

- At blive podet i halsen er for de fleste voksne nogenlunde harmløst. Vi ved, at hvis vi tager os sammen og udholder ubehaget nogle få sekunder, er det overstået.

- Men for et barn, der enten ikke helt forstår, hvad det går ud på, eller er bange for, at det skal gøre ondt, kan det være skræmmende, siger Gitte Aagaard.

Derfor lyder et af rådene, at forældrene skal forberede barnet på, hvad der skal ske og gøre det med positive ord. Det er eksempelvis bedre at sige "du kan klare det" end "du skal ikke være bange".

- For måske har barnet slet ikke overvejet at være bange. Når det så hører forældrene bruge ordet, så sætter det tankerne i gang.

I testcentrene i Region Hovedstaden er plakaterne sat op, siger Pernille Lohse, der er chef for centrene. Det næste bliver at få dem ind i bookingsystemet, så forældrene kan læse rådene hjemmefra og nå at tale med barnet.

- Langt de fleste børn tager det roligt og er tillidsfulde. Men der er børn, som er bange eller mærker, at forældrene er bange, siger Pernille Lohse.

- Nogle gange beder vi familien gå en tur eller booke tid til en anden dag. Ind imellem er der børn, som vi må opgive at pode, men det er få, siger hun.

/ritzau/