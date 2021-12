23. december landede en højst usædvanlig besked i Kim Sørensens kones indbakke.

For det første var julen aflyst. Men nok så vigtigt, så havde hans hustru fået corona. For tredje gang.

»Det har endt med at være en anderledes jul. Og det har været træls, at man ikke kunne se familien til jul,« siger Kim Sørensen, der valgte at gå i isolation med sin hustru, som de har gjort de andre gange, hun har været smittet.

Første gang Kim Sørensens kone, der ikke selv ønsker at optræde med navn, da hun arbejder på et sygehus, fik corona, var tilbage i september 2020.

Her fik hun nærmest ingen symptomer og fandt kun ud af, at hun var smittet, da hun blev testet positiv i en tilfældig test.

Anden gang var i januar 2021 og her var sygdomsforløbet en smule mere markant med let hovedpine og en forkølelse til følge.

»Den her gang, tredje gang, minder meget om anden gang, hun blev smittet. Hun har lidt ondt i hovedet og har lidt kriller i halsen. Men ellers har hun det fint,« siger Kim Sørensen, der har fremsendt dokumentation til B.T. for de tre gange, hans kone har været smittet.

Kim Sørensens hustru, hvis identitet B.T. er bekendt med, står også i den noget specielle situation, at hun rent faktisk er vaccineret. Og har fået sin boostervaccine.

Alligevel har hun nu corona for tredje gang.

Det er højest usædvanligt og opsigtsvækkende, hvis man spørger et par eksperter.

»Det er første gang, jeg hører om en, der er smittet tredje gang. Så det er bestemt ikke normalt. Men det kan sagtens lade sig gøre,« siger professor i Immunologi ved Københavns Universitet, Jan Pravsgaard Christensen.

»Immuniteten er ikke livslang. Den aftager efter et halvt års tid. Og så kan man godt blive smittet igen. Og når hun har været smittet i september 2020 og januar 2021 og så lige er blevet smittet igen, så har hun formentlig været smittet med delta de to første gange og så omikron nu. Det kan godt ske,« siger eksperten.

Og han bakkes op af Nils Strandberg, der er tidligere direktør i Statens Serum Institut.

»Det er højst usædvanligt. Jeg har hørt om flere, der har været smittet anden gang. Men ikke om folk, der har været smittet tredje gang. Men der er flere varianter, som kan ramme folk over den periode, så det er ikke umuligt,« siger han.

B.T. har bedt SSI om tal for, hvor mange der har været smittet tre eller flere gange. Men de tal har instituttet ikke kunnet finde frem.

For Kim Sørensen og konen er det ikke så meget den nye positive test, der fylder – selvom parret fra Frederikshavn kalder det »træls«.

I stedet er det en undren over, at Kim Sørensens kone kan blive smittet tredje gang, selvom hun er færdigvaccineret og har fået boosteren.

»Vi havde jo egentlig fået at vide, at man skulle være beskyttet, når man havde fået vaccinerne og boosteren, så det er lidt underligt,« siger Kim Sørensen.

Og det kan både Jan Pravsgaard og Nils Strandberg godt forstå.

»Nu er jeg ikke hendes læge, og jeg vil ikke fjerndiagnosticere hende. Men det er muligt, at hun er en af de personer, som har svært ved at danne antistoffer. Ellers er hun godt nok uheldig,« siger Nils Strandberg.

»Når man både er tidligere smittet og har fået vaccinerne, så burde man have super immunitet. Og derfor er det ikke normalt, at hun er blevet smittet tredje gang,« siger Jan Pravsgaard Christensen.