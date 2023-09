Skyller du knive, gafler, tallerkener eller kaffekoppen af, inden du smider det i opvaskemaskinen?

Så er du en af mange, der synes, det er ganske logisk at skylle det beskidte væk – men faktisk bør du ifølge flere eksperter droppe vanen. Du risikerer nemlig, at din opvaskemaskine ikke kan rense optimalt.

Det skriver norske Dagbladet.

»Når du skyller opvasken grundigt, inden du kører autoprogrammet, vil sensoren, der måler, hvor snavset vandet er i maskinen, ikke registrere noget snavs. Det betyder, at maskinen vil vaske og skylle ved en lavere temperatur,« siger Leif Eliassen Neksum, der er ekspert hos Electrolux, til mediet.

Og det er han ikke den eneste, der påpeger.

»Springer man over at forskylle opvasken, vil opvaskemaskinens automatiske program holde en høj temperatur, og dermed rense ordentligt,« tilføjer Kristian Magnussen, ekspert hos BSH Husholdningsapparater AS.

Selvom man slipper for at bruge de ekstra kræfter og vand på at skylle af, inden man sætter opvaskeprogrammet igang, skal man dog fortsat fjerne madrester.

Men her skal man heller ikke åbne for vandhanen, men derimod bruge et stykke køkkenrulle.

Udover, at renligheden af det beskidte opvask kan forringes, kan konsekvenserne ved den lavere temperatur i opvaskemaskinen også udvikle en dårlig lugt, idet sæben ikke altid bliver opløst ordentligt ved et lavtemperatursprogram.

Dog understreger eksperterne overfor mediet, at der er én undtagelse.

For er man en af dem, der sjældent sætter opvaskemaskinen igang, bør man fortsat skylle af, da madrester og snavs kan klæbe sig til servicen eller mugne.