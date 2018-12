Snæblen er på kanten af at uddø, selv om der er brugt millioner af kroner på at forbedre leveforholdene.

En af de mest sjældne og truede fisk i Europa er for tiden ved at blive kortlagt.

Det er snæblen, som er en laksefisk, der lever i Vadehavet og trækker op i vandløb i Syd- og Vestjylland for at gyde.

Eksperter fra Miljøstyrelsen og sportsfiskere foretager elfiskeri i to åer, Vidå og Ribe Å, for at kortlægge, hvor mange snæbler der er tilbage.

- Den nye viden om snæblen vil give vigtig viden om bestandens størrelse og udbredelse, som kan bruges i den fremtidige forvaltning af snæblen, siger Michael Deacon fra Miljøstyrelsen Sydjylland i en pressemeddelelse.

I sidste uge fangede og mærkede Miljøstyrelsen 64 snæbler i Vidå og Ribe Å. Herefter blev fiskene sat ud igen.

Kortlægningen af den fredede laksefisk fortsætter i denne uge. Men først til foråret er Miljøstyrelsen klar med et bud på, hvor mange snæbler der er tilbage.

Det er lidt af et mysterium, hvorfor bestanden af snæbler fortsat er i tilbagegang.

Tidligere var fisken med den spidse snude almindelig i både den danske, tyske og hollandske del af Vadehavet. Men i dag findes den kun i Danmark.

Der er blevet gjort store anstrengelser for at sikre gode forhold for snæblen.

Siden 1987 er der brugt 150 millioner kroner på at forbedre de fysiske forhold i vandløbene.

Spærringer er fjernet, så fiskene har kunnet få adgang til flere gydeområder.

To millioner styk fiskeyngel er blevet sat ud i periode fra 1987 til 1992.

Alligevel er bestanden af snæblen kun gået én vej - tilbage.

- Snæblen har vist sig at være svær at hjælpe. Den store indsats har gavnet mange andre fisk, dyr, insekter og planter, men vi mangler at se en fremgang for snæblen, siger Michel Deacon.

De seneste skøn viser, at der var cirka 3000 snæbler i Vidåen og cirka 400 i Ribe Å i perioden 2010 til 2015.

En gruppe danske forskere kritiserede i foråret myndighedernes indsats for at beskytte snæblen.

I en artikel i tidsskriftet Nature Science pegede de blandt andet på utilstrækkelig regulering af skarven som en af de mulige årsager til, at fiskearten hænger i bremsen.

- Vi opfordrer de danske myndigheder til at forhindre en fortsat nedgang for denne fisk, før det er for sent, lød opfordringen fra forskerne.

