Siden august sidste år har danskerne skullet vænne sig til at have et mundbind med sig. Stort set alle steder. Men nu er det – næsten – fortid.

Mandag skrottes mundbindene alle steder. Undtagen hvis man står op i busser, tog eller metroer og anden offentlig transport.

Flere eksperter, som B.T. har talt med, mener, det er helt rigtigt at bevare maskerne, som mange af os efterhånden har fået et forhold til.

Hans Jørn Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi, kalder det »fuldstændig fornuftigt«.

Søren Brostrøm demonsterede i august, hvordan man skulle iføre sig et mundbind. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Det, der betyder noget for smittespredning, er, hvor tæt man står og hvor længe.«

»Og man står rigtig tæt i den kollektive trafik, så det giver fin mening at have et mundbind. Lige på det punkt er der ikke mange hår i suppen fra min synsvinkel.«

Efter mere end 12 timers forhandlinger fortalte sundhedsminister Magnus Heunicke torsdag morgen, at mundbind udfases. Noget, som flere partier også havde med som ønske under onsdagens forhandlinger.

I aftaleteksten hedder det, at 'krav om mundbind/visir ophæves 14. juni på alle områder undtagen i den kollektive trafik mv., når man ikke sidder ned'.

Ifølge Karen Angeliki Krogfelt, forsker i blandt andet vacciner og immunologi, giver tiltaget nærmest sig selv i takt med sommerens ankomst, og at flere bliver vaccineret.

»Vejret i sig selv. Man er bedre til at lufte ud, man har bedre plads mellem sig, og nu bliver mange vaccineret, så i kraft med det synes jeg godt, man kan undgå det tiltag,« siger hun og tilføjer:

»Det betyder ikke, man ikke skal være forsigtig. Man skal stadig fortsætte med de hygiejnemæssige tiltag som at holde afstand og vaske hænder.«

Ved at bevare mundbind i den kollektive trafik, mener du så, at vi dermed forhindrer, at flere bliver smittede?

Fra 29. oktober skulle man bære mundbind i supermarkeder. Arkivfoto. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Det er svært at sige. Det er i hvert fald et sted, hvor man kan lægge hotspot. Man står tæt, og der bliver ikke luftet ud så meget. Hvis man skal have en forholdsregel, er det en god forholdsregel.«

»I bus og tog kommer man i nærkontakt. Der er ofte tætpakket, og hvis man står op og ned ad folk, man ikke kender og ikke har mødt, så kan man i hvert fald blive udsat for fremmed virus, også andet end corona.«

Mundbindene blev først obligatorisk i den kollektive trafik i august sidste år. Siden fulgte supermarkeder, indkøbscentre og resten af det offentlige rum.

Nils Strandberg Pedersen, tidligere direktør i Statens Serum Institut, bakker op om sine kollegaer i forhold til mundbindene i den kollektive trafik. Man kunne endda have beholdt det i et større omfang, mener han.

»Det kan godt undre mig, at man ikke har opretholdt det i butikker, hvor man også kan stå meget tæt. Der vil også være butiksansatte, som ikke er vaccineret endnu, der vil være udsat for betydelig smitterisiko. Specielt når mundbindene ophæves.«

»Jeg mener, man skal sørge for, at de er godt beskyttede,« siger den tidligere SSI-direktør. Karen Angeliki Krogfelt ser dog ikke det store problem på det punkt:

»Jeg har aldrig været i centre, hvor man er så tæt, som man kan risikere i myldretrafikken om morgenen. Der er man virkelig tæt i et lille område, hvor der ikke er luftudskiftning. Det er forholdene, der gør det.«

»I et supermarked er der stor luftudskiftning, og man har også kolde områder. Jeg er ikke så bekymret for indkøbscentre eller supermarkeder.«

Foruden i kollektiv transport anbefaler Sundhedsstyrelsen fortsat, at man bruger mundbind, hvis man har symptomer på virus, skal testes, har været i kontakt smittede – eller selv er smittet.