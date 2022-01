»Risikoen for, at man får alvorlige senfølger, er nok mindre med omikron, i og med infektionerne er mindre udtalte. Vi forventer, at det vil være mildere for langt de fleste.«

Sådan siger professor Lars-Arendt Nielsen fra det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet, der dog samtidig understreger, at der er tale om en forventning, da man fortsat afventer endelige data.

»Vi har jo ikke haft chancen til at følge det lang tid nok endnu. Så det er en teori, vi har på nuværende tidspunkt,« siger han med henvisning til, at omikronvarianten først blev opdaget i Danmark i slutningen af november 2021.

Omikron er efter alt at dømme mindre farlig end tidligere varianter, men smitter altså i højere grad allerede vaccinerede borgere. Derfor spørger mange nok sig selv, om senfølgerne er tilsvarende milde og anderledes.

Senfølger efter coronasmitte kommer typisk til udtryk ved, at man føler sig usædvanlig træt, man har svært ved at koncentrere sig, man har muskelsmerter og mistet smags- og lugtesans mv.

Symptomerne skal typisk have varet længere end 12 uger, før man kan kalde det senfølger.

Jane Agergaard, der er afdelingslæge på Aarhus Universitet, kan heller ikke definitivt svare på, om omikron ændrer opfattelsen af senfølger.

Men også hun formoder, at risikoen for at få senfølger i halen på omikronvarianten er mindre:

»Det første er, at der er nogle studier, der ser en overhyppighed af senfølger hos patienter, der har flere symptomer i det akutte forløb, og det andet er, at vi fra udenlandske data kan se, at hvis man er vaccineret og får en gennembrudsinfektion (smitte på trods af vaccination, red.), så har man mindre risiko for senfølger,« siger Jane Agergaard.

Netop vaccination er vigtigt for at mindske senfølgerne, siger Lars-Arendt Nielsen.

»Når man er vaccineret, så er forløbet mildere, og infektionen fortager sig hurtigere. Det er alfa og omega med henblik på at få mindsket senfølger,« siger professoren.

Han er en del af en større international undersøgelse af senfølger, hvor foreløbige resultater viser, at to tredjedele af patienterne, der har haft et alvorligt covid-19 forløb, får en eller flere senfølger.

Vaccinerede borgere kan også få senfølger, men det er ikke nær så hyppigt som hos uvaccinerede. Foto: JORG CARSTENSEN

Og selvom epidemien lige nu er på sit højeste med smitterekord på over 33.000 smittede i denne uge, så er antallet af indlagte ikke fulgt med.

Det betyder dog ikke, at man ikke kan få senfølger efter et simpelt coronaforløb – det sker blot hyppigere for dem, der har været hårdt ramt.

Oplever man svære senfølger efter en coronasmitte, kan man blive henvist til en senfølgeklinik for at blive undersøgt og få hjælp til at tackle symptomerne.

Forskerne kan endnu ikke behandle senfølgerne med medicin.

»Men det er noget af det, vi er ved at undersøge. Indtil videre har vi erfaret, at der er brug for terapeutisk vejledning fysisk såvel som mentalt,« siger Jane Agergaard.

Det betyder mere nøjagtigt, at man skal genoptræne ihærdigt, men med lav intensitet i starten samt give hjernen ro i form af en gåtur, undgå større sociale arrangementer og i det hele taget passe på sig selv.

Omkring 10 procent af alle smittede oplever at få senfølger i større eller mindre grad.

Det er ikke muligt at søge erstatning på grund af senfølger.