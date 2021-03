»Det var præcis det, jeg regnede med. Det var lidt for optimistisk.«

Sådan siger tidligere direktør i Statens Serum Institut (SSI) Nils Strandberg Pedersen, efter det fredag kom frem, at vaccineplanen for covid-19 ændres, så alle danskere over 18 år nu forventes færdigvaccinerede 18. juli frem for 27. juni.

»Det er bekymrende. Det er jo størstedelen af den danske befolkning, der skal vaccineres den sidste måned ifølge den tidligere vaccineplan. Så det vil især ramme den yngre del af befolkningen, at datoen skubbes,« siger han.

Mere konkret betyder det ifølge den tidligere direktør i SSI, at man ikke vil kunne komme på for eksempel Roskilde Festival.

Hvad mener du om, at vaccineplanen nu skubbes?

»Det er urealistisk, at de unge mennesker kan komme på Roskilde Festival. Der skal gå 14 dage fra den sidste vaccination eller i hvert fald fire uger fra det første stik, før man kan 'slippe folk løs',« siger Nils Strandberg Pedersen.

Og for at det ikke skal være løgn, mener den tidligere direktør også, at en sommerferie uden for Danmarks grænser kan være i fare:

»Hvis det bliver et krav, at man skal være vaccineret, før man kan komme på charterferie, så kan man godt skyde en hvid pil efter det,« siger han.

Hans Jørn Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet, mener også, det er urealistisk med festivaler hen over sommeren.

Roskilde Festival kan måske blive tvunget til at skubbe arrangementet, mener eksperter. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen Vis mere Roskilde Festival kan måske blive tvunget til at skubbe arrangementet, mener eksperter. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen

»Jeg har i forvejen været rimelig skeptisk med hensyn til festivaler. Vi kommer nok til at skubbe dem. Det kan ikke være anderledes. Så skulle man have givet helt andre muskler til Statens Serum Institut, så vi havde haft en national vaccineproduktion,« siger han.

Han mener dog ikke, at man skal »gå i panik« over, at datoen er skubbet.

»Vi befinder os i sommertiden, hvor smittetrykket erfaringsmæssigt vil være lavet. Det er selvfølgelig ærgerligt, men jeg mener ikke, det vil have den helt store konsekvens for afvikling af restriktionerne,« siger Hans Jørn Kolmos

Ingen af eksperterne kan svare entydigt på, om de forventer, at den nye dato, 18. juli, så holder stik.

Charterferie må måske udskydes, hvis det kræver vaccinepas for at komme afsted, mener ekspert. Foto: Vibeke Toft Vis mere Charterferie må måske udskydes, hvis det kræver vaccinepas for at komme afsted, mener ekspert. Foto: Vibeke Toft

»Det er svært at sige. Det er jo under forudsætning af, at vi får de vacciner, vi skal have. Det er prisen for at være afhængig af medicinalvirksomheder,« siger Hans Jørn Kolmos.

Niels Strandberg Pedersen mener heller ikke, det er myndighedernes skyld, at planen nu skubbes.

Det er derimod de manglende leverancer, og dem er der »ingen, der er herre over«, som den tidligere SSI-direktør formulerer det.

»Det kan være, vi er heldige at få flere leverancer, så vi kan blive færdige hurtigt. Det lader jo til, at der er gjort et stort stykke arbejde for, at vi kan vaccinere så mange som muligt dagligt, når først vaccinerne er der. Men indtil da må vi leve med, at det er sådan, det er,« siger han.