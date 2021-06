Tirsdag aften blev det bekræftet, at Danmark har haft held til at købe 1,1 million Pfizer-vaccinedoser af Rumænien.

Ifølge sundhedsminister Magnus Heunicke betyder det, at vaccinationskalenderen fremrykkes med to til tre uger, men hvordan påvirker det de tilbageværende restriktioner.

Kan vi fremrykke den sidste genåbning, så vi allerede i august kan vinke farvel til coronapas og tage på natklub frem for at skulle vente til september?

»Det vil jeg tro, ja,« vurderer tidligere direktør for Statens Serum Institut Nils Strandberg Pedersen.

Skal vi holde fast i den oprindelige genåbningsplan, selv om vi får flere vacciner end ventet?

»Om det lige præcis bliver med det samme antal uger, som vaccinationskalenderen rykker sig, er svært at sige, men jo flere vi får vaccineret, jo hurtigere kan vi ophæve restriktioner,« siger han.

Men den tidligere direktør tilføjer dog også, at det kræver, at der ikke sker noget uventet med den smitsomme Delta-variant, som Statens Serum Institut kan konstatere spreder sig i Danmark.

Og netop Delta-variantens potentiale for at vende epidemien på hovedet får professor i virologi Allan Randrup Thomsen til at tøve med at besvare spørgsmålet om, hvorvidt flere vacciner kan resultere i hurtigere genåbning.

»Det mest afgørende lige nu er, at vi får vaccinedoserne hjem, så vi kan få stoppet det hul, der er, som giver Delta-varianten mulighed for at vokse,« siger han.

Direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm lagde tidligere på måneden vejen forbi Trekanten i Aalborg Øst, hvor han førte nålen til drop-in-vaccination i to aalborgensiske sogne. Om kort tid får regionerne brug for al den hjælp, de kan få, til at få vaccineret de mange danskere, der pludselig bliver inviteret til vaccination tidligere end planlagt.

Allan Randrup Thomsen understreger, at vi ikke skal have restriktioner et minut længere end nødvendigt, men at den nye variant teoretisk set kan betyde, at vi ender med at stå i en helt ny situation i forhold til corona.

»Hvis vi skal se lidt negativt på situationen, så kan det betyde, at vi får nogle øgede restriktioner henover sommeren,« siger han.

Flere lande kæmper lige nu med høje smittetal på grund af den nye variant.

I England har man måttet udskyde den længe ventede genåbning, og i Israel – verdens mest vaccinerede land – er mundbind blevet genindført. Også hos færdigvaccinerede.

Derfor peger Allan Randrup Thomsen også på, at det er utrolig god timing, at vaccinehandlen falder på plads netop nu, hvor det kan se ud som om Delta-varianten begynder at vokse lidt hurtigere i Danmark.

Aktuelt er det især de 20-29-årige, som driver epidemien, og det er derfor især vigtigt at få færdigvaccineret den gruppe, mener den erfarne virolog.

Som genåbningsplanen ser ud lige nu, kan alle restriktioner udfases endeligt 1. oktober.

Du kan se planen for udfasningen i grafikken længere oppe i artiklen.