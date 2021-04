Det giver ikke mening at vaccinere yngre med AstraZeneca-vaccine, mener professorer efter europæisk rapport.

Risikoen for alvorlige bivirkninger ved en dosis AstraZeneca-vaccine overstiger hos yngre mennesker faren for et alvorligt forløb med covid-19.

Det viser en rapport fra Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), som dermed understøtter Danmarks beslutning om at suspendere brugen af den svenskbritiske vaccine.

Sådan lyder det fra blodpropekspert og professor i klinisk biokemi ved Aalborg Universitet Søren Risom Kristensen. Vaccinen blev sat på pause 11. marts og senere helt fjernet fra det danske vaccinationsprogram.

- Den gavn, man ville have ved at fortsætte med vaccinen, var ret beskeden, i forhold til de komplikationer der ville opstå hos et mindre antal borgere.

- Så det var faktisk en fornuftig beslutning, siger han.

Brugen af AstraZeneca blev i første omgang på pause efter flere tilfælde af alvorlige blodpropper med et usædvanligt sygdomsbillede i både Danmark og udlandet.

Ifølge EMA vil cirka 1 ud af 100.000 vaccinerede rammes af alvorlige blodpropper kombineret med et lavt antal blodplader.

Sundhedsstyrelsen har på baggrund af tal fra Danmark og Norge dog vurderet, at de alvorlige bivirkninger rammer 1 ud af 40.000, der har fået AstraZeneca-vaccinen.

Af EMA's rapport fremgår det, at risikoen for alvorlige blodpropper som følge af vaccinen stiger, jo yngre de vaccinerede er.

Samtidig falder risikoen for at blive indlagt og miste livet med coronavirus, jo yngre de smittede personer er.

I lande med lav smitte - som Danmark - vil 0 ud af 100.000 personer under 40 år med coronavirus blive indlagt på en intensivafdeling.

Ud af samme gruppe vil fire personer få alvorlige bivirkninger med blodpropper og et lavt antal blodplader, viser EMA-rapporten.

Professor i vaccinedesign Camilla Foged fra Københavns Universitet mener ligesom Søren Risom Kristensen, at det på den baggrund ikke ville give mening at fortsætte med AstraZeneca-vaccinen i Danmark.

- For den lave infektionsrate skal vi helt op i aldersgrupperne fra 60 år og op, før antallet af dødsfald, der forebygges med vaccinen, er større end antallet af alvorlige blodpropper, forklarer hun.

EMA definerer et lavt smittetryk som 55 tilfælde per 100.000 indbyggere.

Danmarks seneste smittetal på 702 svarer til et smittetryk på godt 12 tilfælde per 100.000 indbyggere.

