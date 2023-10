I løbet af den kommende vinter vil næsten hver anden dansker blive smittet med corona.

Sådan lyder vurderingen fra lektor Viggo Andreasen fra Roskilde Universitet.

Men både han og to andre sundhedseksperter vurderer overfor Berlingske, at sygdommen ikke på samme måde som tidligere vil kræve menneskeliv.

Siden de første coronatilfælde for tre et halvt år siden blev registreret, har er over syv millioner mennesker døde med virussen.

Dagen før juleaften i 2021 stod aalborgensere i kø til hurtigtest for corona. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Vis mere Dagen før juleaften i 2021 stod aalborgensere i kø til hurtigtest for corona. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Men den epidemi, som Danmark og danskerne denne vinter ikke vil kunne undgå, vil ikke være nær så farlig.

Professor i global sundhed ved Københavns Universitet Flemming Konradsen, professor i virologi og immunologi ved Aarhus Universitet Søren Riis Paludan og lektor Viggo Andreasen fra Roskilde Universitet arbejder alle med et forstå og forudse coronas næste træk.

Alle tre er enige om, at den bølge af coronasmitte, der over vinteren vil ramme Danmark, næppe vil føles værre eller koste flere liv end en almindelig influenzaepidemi.

Selvom Viggo Andreasen vurderer, at hver anden dansker vil blive smittet i løbet af vinteren, siger han til Berlingske:

»Vi kan bedre nu end nogensinde før modstå sygdommen. Mange mennesker, især i de yngre befolkningsgrupper, vil slet ikke opdage, at de er smittet.«

Ifølge de tre eksperter kan de fleste danskere se frem til et rimeligt mildt forløb, hvis coronaen får tag i dem.

En mindre gruppe af ældre og særligt udsatte kan dog stadig risikere et mere alvorligt sygdomsforløb, der i sjældne tilfælde kan medføre døden.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at ældre, overvægtige og personer med kroniske sygdomme lader sig vaccinere mod influenza og covid-19.