»Selvfølgelig skal man ikke holde nytårsfest i år.«

Sådan lød svaret fra statsministeren søndag, da hun på et pressemøde blev spurgt ind til de konkrete anbefalinger til den kommende nytårsaften.

Derudover understregede Mette Frederiksen, at man jo fra myndighedernes side anbefaler ikke at se for mange mennesker, og at man ser de samme, man har set de seneste måneder.

Men stod det til to eksperter, som B.T., har talt med, så skulle statsministeren have været meget mere klar i spyttet.

For der er nemlig noget med lige præcis nytår, der er ekstremt farligt for udviklingen af epidemien herhjemme.

»Jeg havde faktisk forventet, at regeringen ville pointere det lidt mere: At det skal være den samme boble her til nytår. Vi har nemlig også en tendens til at blive mere løsslupne til nytår. Lidt mere kærlige,« siger Jan Pravsgaard Christensen, der er professor ved Institut for Immunologi og Mikrobiologi på Københavns Universitet.

Vores kærlighed og løssluppenhed er dog ikke det værste.

Nej, for det handler især om, hvem vi holder nytår med.

Fyrværkeri, nytårsaften 2013-14.

For mange bliver julen nemlig afholdt i familiens skød, mens nytåret fejres med venner og bekendte.

Men hvis du tænker, at det er forsvarligt, hvis du mødes med ni af dine venner på torsdag, så har eksperterne ét budskab til dig:

»Det er det ikke!«

»Det er fint, at man vil holde nytår, men man skal jo gerne gøre det med de samme, man holdt jul med. Det er ikke forsvarligt at skifte sin sociale boble nu. Og så skal man altså slet ikke gå rundt til forskellige fester på selve aftenen,« siger Jan Pravsgaard Christensen og fortsætter:

»Man skal holde sig til de samme 10, og så er det ligegyldigt, om det er fødselsdag, nytår eller noget helt tredje.«

Hans Jørn Kolmos, der er professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet, stemmer i.

»Der er intet i smittetallene, der peger på, at det går afgørende nedad. Der er lidt, der tyder på det, men ikke nok,« siger han og fortsætter:

»Så jeg ved godt, at det er et surt budskab, men man bliver nødt til at holde nytår med megen tænksomhed. Man burde nogenlunde se dem, man allerede har set i julen faktisk.«

Hans Jørn Kolmos er bange for, at nytåret kommer til at ødelægge alt det, vi har opnået med de seneste uges restriktioner, hvis folk mødes 10 og 10 til nytårsmiddage rundtomkring i landet.

»Jeg kan godt forstå, at Mette Frederiksen melder sådan ud, når hun er blevet så kritiseret, men for min skyld kunne man sagtens have meldt kraftigere ud. Det er sund fornuft, at man ikke bør holde nytår med mere end et par stykker,« siger han.