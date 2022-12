Lyt til artiklen

Julen har for mange været præget af snue og kriller i halsen – men det er ikke nødvendigvis grundet hverken corona, almindelig influenza eller noget helt tredje.

Udenlandske astma- og allergiorganisationer advarer nemlig om, at det prægtige juletræ kan være synderen.

Ifølge Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) kan juletræet nemlig bære partikler i form af skimmelsvamp og gammelt pollen fra andre træsorter og planter, skriver Dagbladet.

»Rigtige juletræer bringer skimmelsporer og pollen ind i huset, og i et varmt, centralt opvarmet hjem kan sporer formere sig. Hvis du er følsom over for skimmelsvamp og pollen, kan du bemærke symptomer, der ligner høfeber, når du får et rigtigt træ. Oven i dette kan dine astmasymptomer også blive værre,« skriver den britiske astmaorganisation, Asthma UK, på sin hjemmeside.

Oplevede du førnævnte symptomer denne jul, er der ifølge Astma UK kun én ting at gøre fremadrettet: Sæt træet udenfor med det samme, hvis du bemærker, at symptomerne bliver værre.



Hvis du har astma eller allergi, anbefaler de desuden, at man altid vasker juletræet før det kommer inden døre, så skimmelsvamp og pollen forsvinder. Derudover bør man vente til træet er helt tørt igen, før det pyntes.

Virker det som et uoverskuelige projekt i den i forvejen travle juletid, kan man måske fristes til blot at erhverve sig et kunstigt juletræ – men faktisk kan også det skabe problemer. I hvert fald hvis man vil bruge det igen og igen.

»Hvis din astma er udløst af støv, skal du være forsigtig, når du tager det falske træ ud af skabet eller ned fra loftet,« lyder opfordringen.