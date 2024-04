Pludselig virker bremserne på bilen ikke længere.

Og det kan naturligvis udvikle sig katastrofalt.

Flere eksperter advarer nu om, at elbilejere alt for sjældent får deres bil sendt til service på værkstedet.

Det skriver AvisenDanmark.

Mange elbilejere tror først, at køretøjerne skal til service efter 24 måneder.

Men ifølge Jesper Valentin Lund, der er konceptchef hos værkstedskæden Autoparner, er det en fejlopfattelse, der kan blive fatal.

I en pressemeddelelse siger han:

»24 måneder mellem service er bestemt ikke foreneligt med det danske klima, og eksempelvis bremserne skal altså skilles ad og renses oftere end det. «

»Med et stigende antal elbiler på vejene, som typisk vejer over to tons, og hvor en væsentlig del ikke vedligeholdes tilstrækkeligt, kan det i yderste konsekvens gå ud over folks sikkerhed.«

Også hos FDM påpeger man vigtigheden af at få elbilen til service.

Her er der specielt fokus på bilens airconditionanlæg.

Hvis der ikke jævnligt bliver tjekket, kan det have stor indflydelse på bilens rækkevidde og give et unødvendigt slid på bilen, skriver organisationen på sin hjemmeside.